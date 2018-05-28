Певица Монеточка из Екатеринбурга спела в эфире шоу «Вечерний Ургант»

19-летняя певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка появилась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале . Девушку представили как интернет-звезду и певицу, а на съёмки пригласили в качестве музыкального гостя. Главным героем выпуска стал народный артист России Юрий Стоянов

В эфире Первого канала Монеточка на всю страну исполнила песню «Каждый раз» из своего нового альбома «Раскраски для взрослых», который вышел 25 мая.

— Если б мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс. Я бы стала самой бедной из людей, — спела Лиза.

За несколько часов до эфира на Первом на официальной странице шоу появились совместные фотографии Монеточки и ведущего Ивана Урганта

После того, как стало известно об участии Монеточки на шоу Урганта, экс-ведущая программы «Орёл и решка» Регина Тодоренко записала для Ивана видео, которое выложила на своей странице в Instagram. Ведущая рассказала, что ещё до него пригласила Лизу принять участие в съёмках своего вечернего шоу.

— Здравствуй, Ваня! Если что, Монеточка была у меня у первой. Просто у нас не хватает ресурсов, чтобы выпустить шоу чуть раньше, — сказала Тодоренко.

Сама Монеточка об участии в шоу ещё несколько дней назад рассказала корреспонденту E1.RU. Тогда же девушка сообщила о намерении осенью отправиться с новым альбомом в тур, один из концертов которого точно пройдёт в Екатеринбурге.

Лиза Гырдымова стала известной в 2016 году, после того как стала выкладывать в интернет свои песни. Позже девушка взяла псевдоним «Монеточка» и даже записала совместный трек с рэпером Noize МС. В августе 2017 года девушка переехала в Москву и с тех пор живёт там.