Ещё
Певица Монеточка из Екатеринбурга спела в эфире шоу «Вечерний Ургант»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Певица Монеточка из Екатеринбурга спела в эфире шоу «Вечерний Ургант» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
19-летняя певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка появилась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Девушку представили как интернет-звезду и певицу, а на съёмки пригласили в качестве музыкального гостя. Главным героем выпуска стал народный артист России Юрий Стоянов.
В эфире Первого канала Монеточка на всю страну исполнила песню «Каждый раз» из своего нового альбома «Раскраски для взрослых», который вышел 25 мая.
— Если б мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс. Я бы стала самой бедной из людей, — спела Лиза.
За несколько часов до эфира на Первом на официальной странице шоу появились совместные фотографии Монеточки и ведущего Ивана Урганта.
После того, как стало известно об участии Монеточки на шоу Урганта, экс-ведущая программы «Орёл и решка» Регина Тодоренко записала для Ивана видео, которое выложила на своей странице в Instagram. Ведущая рассказала, что ещё до него пригласила Лизу принять участие в съёмках своего вечернего шоу.
— Здравствуй, Ваня! Если что, Монеточка была у меня у первой. Просто у нас не хватает ресурсов, чтобы выпустить шоу чуть раньше, — сказала Тодоренко.
Сама Монеточка об участии в шоу ещё несколько дней назад рассказала корреспонденту E1.RU. Тогда же девушка сообщила о намерении осенью отправиться с новым альбомом в тур, один из концертов которого точно пройдёт в Екатеринбурге.
Лиза Гырдымова стала известной в 2016 году, после того как стала выкладывать в интернет свои песни. Позже девушка взяла псевдоним «Монеточка» и даже записала совместный трек с рэпером Noize МС. В августе 2017 года девушка переехала в Москву и с тех пор живёт там.
e1.ru: последние новости
Хедлайнерами «Ночи музыки» станут Therr Maitz и Трофим Двойники битлов, хиппи и фенечки: Уралмаш в третий раз принял фестиваль The Beatles fest «Город ждет чемпионат, город в предвкушении»: музыканты написали песню о ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы, которые навязал нам кинематограф3
Самые глупые ляпы про русских в американском кино10
Крид выгнал фаворитку «Холостяка» за шаг до финала9
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?131
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение