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Оперный певец Паата Бурчуладзе отметит в Петербурге 40-летие творческой деятельности
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Оперный певец Паата Бурчуладзе отметит в Петербурге 40-летие творческой деятельности 

ТАСС 33 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист Грузии Паата Бурчуладзе отметит в Петербурге 40-летие творческой деятельности в кругу давних друзей и творческих партнеров. Гала-концерт, приуроченный к этой дате, пройдет во вторник в Михайловском театре, сообщает пресс-служба театра.
"Гала-концерт по случаю 40-летия творческой деятельности знаменитого баса Пааты Бурчуладзе объединит лучшие голоса нашего времени на сцене Михайловского театра. В программе — выступления Ольги Бородиной и Марии Гулегиной, итальянских певцов — баса Ферруччо Фурланетто и тенора Марко Берти, солистов Михайловского театра", — рассказали в пресс-центре. В концерте примут также участие сопрано из Хорватии Лана Кос и тенор Отар Джорджикия, представляющий молодое поколение грузинских оперных певцов.
В сопровождении симфонического оркестра Михайловского театра они исполнят известные и редко исполняемые произведения из мирового оперного репертуара. Будет звучать музыка Верди, Пуччини, Доницетти, Гуно, Бизе, Иоганна Штрауса, Чайковского и других композиторов-классиков.
Сам виновник торжества ведет отсчет профессиональной деятельности с 1978 года, когда он, 23-летний дебютант, исполнил первую партию в опере Отара Тактакишвили «Похищение луны» в Тбилисском оперном театре. Для своего юбилейного выхода Паата Бурчуладзе выбрал музыку Джузеппе Верди: он споет арии из опер «Набукко» и «Аттила».
За дирижерский пульт встанет маэстро Марко Паладин, музыкальный руководитель венецианского оперного театра Ла Фениче (Италия).
Летом прошлого года Паата Бурчуладзе занял пост художественного руководителя оперной труппы Михайловского театра и руководил коллективом в амплуа действующего оперного солиста. Этот контракт был заключен на год и истекает в июле.
В юбилейный сезон певец планирует выступления в Москве, Софии, Ереване. Он также планирует заниматься педагогической деятельностью.
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