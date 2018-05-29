Оперный певец Паата Бурчуладзе отметит в Петербурге 40-летие творческой деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский /. Народный артист Грузии Паата Бурчуладзе отметит в Петербурге 40-летие творческой деятельности в кругу давних друзей и творческих партнеров. Гала-концерт, приуроченный к этой дате, пройдет во вторник в Михайловском театре, сообщает пресс-служба театра.

"Гала-концерт по случаю 40-летия творческой деятельности знаменитого баса Пааты Бурчуладзе объединит лучшие голоса нашего времени на сцене Михайловского театра. В программе — выступления Ольги Бородиной и Марии Гулегиной, итальянских певцов — баса Ферруччо Фурланетто и тенора Марко Берти , солистов Михайловского театра", — рассказали в пресс-центре. В концерте примут также участие сопрано из Хорватии Лана Кос и тенор Отар Джорджикия, представляющий молодое поколение грузинских оперных певцов.

В сопровождении симфонического оркестра Михайловского театра они исполнят известные и редко исполняемые произведения из мирового оперного репертуара. Будет звучать музыка Верди , Пуччини, Доницетти, Гуно, Бизе, Иоганна Штрауса , Чайковского и других композиторов-классиков.

Сам виновник торжества ведет отсчет профессиональной деятельности с 1978 года, когда он, 23-летний дебютант, исполнил первую партию в опере Отара Тактакишвили «Похищение луны» в Тбилисском оперном театре. Для своего юбилейного выхода Паата Бурчуладзе выбрал музыку Джузеппе Верди: он споет арии из опер «Набукко» и «Аттила».

За дирижерский пульт встанет маэстро Марко Паладин, музыкальный руководитель венецианского оперного театра Ла Фениче (Италия).

Летом прошлого года Паата Бурчуладзе занял пост художественного руководителя оперной труппы Михайловского театра и руководил коллективом в амплуа действующего оперного солиста. Этот контракт был заключен на год и истекает в июле.

В юбилейный сезон певец планирует выступления в Москве, Софии, Ереване. Он также планирует заниматься педагогической деятельностью.