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В петербургском Михайловском театре пройдет концерт в честь Бурчуладзе
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В петербургском Михайловском театре пройдет концерт в честь Бурчуладзе 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА,29 мая — РИА Новости. Гала-концерт мировых звезд оперы, посвященный 40-летию творческой деятельности Паата Бурчуладзе, пройдет во вторник в Михайловском театре в Петербурге, сообщили в пресс-службе театр.
Уроженец Грузии Паата Бурчуладзе известен во всем мире как выдающийся представитель русской басовой школы. Великий Герберт фон Кароян сравнивал бас Бурчуладзе с голосом Шаляпина.
На концерте вместе с юбиляром выступят легендарные певцы и лучшие голоса современности. В их числе Мария Гулегина, Лана Кос, Марко Брети, Ферруччо Фурланетто, Отар Джорджикия.
В сопровождении симфонического оркестра Михайловского театр вокалисты исполнят известные и редко исполняемые произведения мирового репертуара. В этот вечер будет звучать музыка Верди, Пуччини, Доницетти, Гуно, Бизе, Штрауса, Чайковского и других великих композиторов.
Паата Бурчуладзе выбрал для этого вечера музыку Верди: он споет арии из опер «Набукко» и «Аттила». За дирижерским пультом — маэстро Марко Паладин, музыкальный руководитель театра Ла Фениче (Венеция). Режиссер концерта — Андрейс Жагарс.
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