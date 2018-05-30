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В Самару впервые приехал французский джаз-проект Old & New Songs
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В Самару впервые приехал французский джаз-проект Old & New Songs 

ТРК Губерния 1 час назад
В репертуаре коллектива — музыка разных эпох и стран и даже народные песни. Почему музыканты не боятся импровизировать и о том, как французы чувствуют джаз, расскажем в сюжете.
После войны, в конце 40-х годов прошлого столетия во Францию хлынула гуманитарная помощь: консервы, кеды, клетчатые рубашки и джаз. Интеллектуальная молодежь как губка впитывала все американское. Музыка с другого континента становилась настолько популярной, что в Париже устраивали Неделю джаза, а в Ницце — первый фестиваль, посвященный этому искусству. Сегодня французский джаз считается гарантией качества.
На сцене Самарской филармонии — французский джаз-проект Old & New Songs. Он был создан 3 года назад. В репертуаре — народная музыка, мелодии разных эпох и стран. При этом участники коллектива делают ставку на импровизацию.
Джазовые музыканты в нашем городе выступают впервые. Несмотря на страсть к импровизации, к концерту участники готовились серьезно, провели саундчек, как говорится, «пощупали» площадку.
Концерт организован при поддержке посольства Франции в России и «Альянс Франсез Самара». Впереди музыкантов ждет большое путешествие, а это, по их словам, для них главный источник вдохновения.
По России французские музыканты гастролируют впервые. Всего в рамках турне они посетят 10 городов. Они уже выступили в Тольятти, а после Самары отправятся в Москву.
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