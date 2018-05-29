«Ундервуд» отметит юбилей своего самого метафоричного альбома

Концерты, посвященные 15-летию пластинки «Красная кнопка», пройдут этим летом в Москве и Петербурге.

Группа «Ундервуд» отметит 15-летие своего второго студийного альбома «Красная кнопка» специальными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Музыканты обещают исполнить все треки с этой пластинки. Владимир Ткаченко Максим Кучеренко заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о пластинке и концертах, посвященных ее юбилею, читайте только на НСН.

«Это самый странный альбом «Ундервуда». Иван Трофимов , автор гениальных строчек «Ай-ай-ай-ай-ай-ай убили негра», сказал мне как-то в ресторане клуба «16 тонн»: «Вова, так нельзя! У вас метафоры — как куски мяса на шампуре! Много и близко! Надо давать слушателю отдыхать!»», — рассказал Владимир Ткаченко.

«Это интересная работа, достаточно легкая. Мне она нравится больше, чем наш первый альбом. Хотя, первый альбом — это внимательная, студийная работа, а второй — аутентичный, более простой, в нем отношение к жизни более простое. Все композиции достаточно любопытны по своему эмоциональному перепаду. Самый запоминающийся, можно сказать, знаковый для меня трек — это песня «Прощай». Это расставание с той землей, с теми картинами жизни, которые уже больше никогда не повторятся», — признался Максим Кучеренко.

Услышать вживую все композиции с альбома «Ундервуда» «Красная кнопка» и все хиты группы можно будет 22 июня в московском клубе «16 Тонн» и 5 июля в Санкт-Петербурге — там необычный концерт пройдет на крыше по адресу Кожевенная линия, 30.