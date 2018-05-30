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Сегодня вечером в «Меридиане» споют барды
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Сегодня вечером в «Меридиане» споют барды 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Концерт авторской песни с названием «Мой трёхколесный велик» пройдёт 30 мая в Малом зале Центра «Меридиан». Об этом сообщила газета «Москва За Калужской заставой». Для прохода на концерт нужно зарегистрироваться на сайте «Меридиана» и распечатать бесплатный билет.
В программе концерта — песни, стихи и истории из жизни бардовского братства, а также диалог на тему нынешнего состояния жанра авторской песни. По традиции вечер проведёт художественный руководитель клуба авторской песни «Меридиан М» Владимир Капгер.
Концерт будет посвящён закрытию творческого сезона. Название «Мой трёхколесный велик» также не случайно. В преддверии каникул и Дня защиты детей барды споют песни про детство.
Фото: сайт Центра культуры и искусств «Меридиан»
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