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Большой симфонический оркестр даст бесплатный концерт в Пермской филармонии
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Большой симфонический оркестр даст бесплатный концерт в Пермской филармонии 

59.ru 25 минут назад
Фото: 59.ru
В День защиты детей, 1 июня, на площадке Пермской краевой филармонии состоится уникальное событие — бесплатный концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением знаменитого дирижёра Владимира Федосеева.
В рамках фестиваля «Прикамские вечера» на главной музыкальной площадке Прикамья прозвучат русские и советские песни — легендарные произведения Давида Тухманова, Александры Пахмутовой, Муслима Магомаева и других авторов. Исполнят их известные оперные певцы — баритон Василий Ладюк и тенор Алексей Татаринцев. Бесплатные билеты можно получить в кассах филармонии. Количество мест ограничено. Начало концерта — в 19:00.
Первоначально концерт 1 июня планировали провести на Соборной площади, но из-за погоды площадку решено было поменять. На Соборной площади и в органном зале филармонии для всех желающих будет организована онлайн-трансляция концерта.
Фестиваль Владимира Федосеева «Прикамские вечера» пройдёт в Перми с 30 мая по 4 июня. Большой симфонический оркестр даст сразу три концерта с разным репертуаром. Помимо концерта 1 июня, 30 мая на сцене Пермской краевой филармонии прозвучат произведения С. Рахманинова, А. Скрябина и Н. Римского-Корсакова с участием пианиста Андрея Писарева. 4 июня в Пермском театре оперы и балета фестиваль «Прикамские вечера» завершится концертом «Шедевры мировой оперы».
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