Большой симфонический оркестр даст бесплатный концерт в Пермской филармонии

В День защиты детей, 1 июня, на площадке Пермской краевой филармонии состоится уникальное событие — бесплатный концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением знаменитого дирижёра Владимира Федосеева

Первоначально концерт 1 июня планировали провести на Соборной площади, но из-за погоды площадку решено было поменять. На Соборной площади и в органном зале филармонии для всех желающих будет организована онлайн-трансляция концерта.