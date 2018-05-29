Пермяки могут получить бесплатные билеты на детский концерт

1 июня, в День защиты детей, на площадке Пермской краевой филармонии бесплатный концерт даст Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением знаменитого дирижёра Владимира Федосеева

Первоначально концерт 1 июня планировали провести на Соборной площади, но из-за погоды площадку решили поменять. На Соборной площади и в органном зале филармонии пройдёт онлайн-трансляция концерта.