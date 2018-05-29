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Пермяки могут получить бесплатные билеты на детский концерт
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Пермяки могут получить бесплатные билеты на детский концерт 

АиФ Пермь 52 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
1 июня, в День защиты детей, на площадке Пермской краевой филармонии бесплатный концерт даст Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением знаменитого дирижёра Владимира Федосеева.
Как рассказали организаторы, в рамках фестиваля «Прикамские вечера» прозвучат русские и советские песни — легендарные произведения Давида Тухманова, Александры Пахмутовой, Муслима Магомаева и других авторов. Исполнят их известные оперные певцы баритон Василий Ладюк и тенор Алексей Татаринцев. Бесплатные билеты можно получить в кассах филармонии. Количество мест ограничено. Начало концерта в 19.00.
Первоначально концерт 1 июня планировали провести на Соборной площади, но из-за погоды площадку решили поменять. На Соборной площади и в органном зале филармонии пройдёт онлайн-трансляция концерта.
Фестиваль Владимира Федосеева «Прикамские вечера» пройдёт в Перми с 30 мая по 4 июня. Большой симфонический оркестр даст сразу три концерта с разным репертуаром. Помимо концерта 1 июня, 30 мая на сцене Пермской краевой филармонии прозвучат произведения Рахманинова, Скрябина и Римского-Корсакова с участием пианиста Андрея Писарева. 4 июня в Пермском театре оперы и балета фестиваль «Прикамские вечера» завершится концертом «Шедевры мировой оперы».
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