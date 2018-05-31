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В СВАО даст выступление Государственный духовой оркестр
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В СВАО даст выступление Государственный духовой оркестр 

Управа Алтуфьевского района 31 мая 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
Выступление Государственного духового оркестра России состоится в ходе открытия ежегодного Международного фестиваля-конкурса в СВАО. Это произойдет уже в ближайшую субботу, 2 июня, в Зеленом театре на ВДНХ.
«Государственный духовой оркестр России — титулованный оркестр с богатой историей, в дополнительных представлениях не нуждается и по праву занимает особое место в музыкальной жизни страны. На фестивале оркестр представит специальную программу современной популярной музыки. Можно будет танцевать, отбивать такт или просто слушать, закрыв глаза, — все композиции разные по стилям и настроению», — сообщили в пресс-службе ВДНХ.
Отметим, что концерты в рамках фестиваля будут идти на ВДНХ каждые выходные в течение лета. (ак)
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