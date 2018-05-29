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В СВАО выступят лучшие духовые оркестры
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В СВАО выступят лучшие духовые оркестры 

Управа района Лианозово 29 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Очередной, четвертый по счету, Международный фестиваль-конкурс духовых оркестров пройдет на ВДНХ уже совсем скоро. Мероприятие откроется 2 июня в 13.00 на одной из самых атмосферных площадок столицы — сцене на воде зелёного театра.
«Хедлайнер открытия — Государственный духовой оркестр России. Уже более 45 лет практически ни одно знаковое событие не обходится без его участия. А в 2016 году оркестр установил рекорд России, исполнив самую продолжительную концертную программу духовой музыки — шесть часов без перерыва», — говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.
В рамках фестиваля на ВДНХ Государственный духовой оркестр России представит специальную программу современной популярной музыки. Концерты в рамках фестиваля будут идти на ВДНХ каждые выходные в течение лета.
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