В СВАО выступят лучшие духовые оркестры

Очередной, четвертый по счету, Международный фестиваль-конкурс духовых оркестров пройдет на ВДНХ уже совсем скоро. Мероприятие откроется 2 июня в 13.00 на одной из самых атмосферных площадок столицы — сцене на воде зелёного театра.

«Хедлайнер открытия — Государственный духовой оркестр России. Уже более 45 лет практически ни одно знаковое событие не обходится без его участия. А в 2016 году оркестр установил рекорд России, исполнив самую продолжительную концертную программу духовой музыки — шесть часов без перерыва», — говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

В рамках фестиваля на ВДНХ Государственный духовой оркестр России представит специальную программу современной популярной музыки. Концерты в рамках фестиваля будут идти на ВДНХ каждые выходные в течение лета.