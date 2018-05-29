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В библиотеке Данте Алигьери пройдет концерт вокальной музыки
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В библиотеке Данте Алигьери пройдет концерт вокальной музыки
Вестник района Гагаринский
44 минуты назад
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Вестник района Гагаринский
Студенты
Московского государственного университета
культуры и искусств исполнят классические произведения.
Руководитель класса — заслуженный работник культуры Л. К. Овчинникова.
Начало концерта — в 19.00.
Вход свободный.
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