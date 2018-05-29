В библиотеке Данте Алигьери пройдет концерт вокальной музыки 

Вестник района Гагаринский: последние новости

Библиотека Данте Алигьери приглашает на презентацию книги Сьюзен Де Сильвы

"Фортепианные вечера с Михаилом Турпановым" пройдут в Библиотеке Данте Алигьери

В филармонии им. Чайковского ансамбль им. Локтева посвятил концерт Великой Победе