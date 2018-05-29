Орбакайте оскандалилась с новой песней 

В своем микроблоге Алла Пугачева анонсировала новую песню дочери Кристины. Но среди восхищенных голосов, готовых хвалить каждое действие семейства, появились возмущенные комментарии.
Дело в том, что новый хит будет носить название «Пьяная вишня». Сначала подписчики Пугачевой увидели в заставке, которую опубликовала Алла Борисовна и на которой Кристина Орбакайте предстает в вишневом пальто, отсылку к скандальному клипу Киркорова «Цвет настроения синий». Потом они обвинили Орбакайте в пропаганде алкоголя. Так, одна из пользовательниц спросила:
«Здравствуйте, почему пьяная?»
Ответ от других подписчиков последовал незамедлительно:
«Водку хорошо вишней закусывать».
Среди других едких комментариев можно видеть такие:
«Осталось Алле про алкоголь запеть))))»
«Цвет настроения синий… пьяная вишня… шо дальше?.. Зелёная горячка? Обкуренная старость?…хи-хи».
«У них семейное) у одного цвет настроение синий, у Крис пьяная вишня 🍒 😂зайдёт».
«Что-то селебрити прорвало на синяков))»
« У пьяной вишни цвет настроения синий».
«Застой в алкогольной индустрии? Что так много скрытой рекламы? »
Ну а кто-то и вовсе сакцентировал внимание на том, что в свете недавних событий название у песни неблагозвучное:
«Плохое название, ассоциируется с Зимней Вишней Кемерово».
«я тоже почувствовала, это… От Слова, вишня … »
«Ассоциации с Кемерово не самые приятные… »
Впрочем, были те, кто стал защищать Кристину Орбакайте:
«Что теперь, вишню не есть?»
Те же страсти разгорелись и в соцсетях самой песни после того, как она аносировала выход «Пьяной вишни». Но там больше негативных комментариев вызвала именно ассоциация с Кемерово.
Кстати, напомним, что Анжелика Варум ранее заявила, что она больше не будет исполнять песню «Зимняя вишня» на своих концертах.