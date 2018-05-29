Ещё
«Дядя Вова, мы с тобой». В Нижневартовске родителей возмутило обещание детей «пойти в последний бой»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

«Дядя Вова, мы с тобой». В Нижневартовске родителей возмутило обещание детей «пойти в последний бой» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Оригинальная композиция «Дядя Вова, мы с тобой» написана музыкантом Вячеславом Антоновым. Там про подвиги, Крым, про то, что «Ближний Восток стонет от бед», а «за океаном власти лишен президент». А еще про то, что «в Евросоюзе мнения нет» и даже слово «гегемон» используется. Популярной песня стала после того, как на нее, по инициативе депутата государственной думы из Волгоградской области Анны Кувычко выпустили клип. Кульминация в припеве:
«Если главный командир позовет в последний бой — дядя Вова, мы с тобой».
В оригинальном клипе песню поют кадеты и их участие в проекте еще можно объяснить желанием родителей. А вот в Нижневартовске у родителей не спросили, хотят ли они, чтобы их дети пели про желание умереть за «дядю Вову».
Вот что по этому поводу рассказали опрошенные «ФедералПресс» родители. Среди них — и участники коллектива «До-ми-соль-ка» и те, кто воспитывает детей похожего возраста:«Это военный гимн. Причем гимн смертников. Уместно ее включать только в одном случае: если ты самурай, тебе уже налили саке, повязали на голову повязку, а рядом стоит твой самолет, вместе с которым ты точно умрешь. Вот тут песню «Дядя Вова, мы с тобой» и надо включать». «
Почему-то не хочется, чтобы командир звал мою дочь в последний бой…»
«Что я испытала, когда послушала? Горечь, обида, беспомощность, стыд».
«Когда моя дочь начала эту песню дома напевать, я сказала, что это плохая песня и петь ее нельзя. Это плохо. Там про смерть детей. Песня «Раз ладошка, два ладошка» ей больше нравится».
«В Евросоюзе мнения нет, на Ближнем Востоке все плохо, гегемон… В садике уверены, что эти вещи надо знать детям и вообще, петь про это — по возрасту? А что значит, «в гавань Родины Аляску возвратим? Это вообще призыв к войне. ПРЯМОЙ ПРИЗЫВ! Они в своем уме?»
В детском саду нам рассказали, что родители, конечно, могут повлиять на выбор репертуара, но фактически эта задача лежит на музыкальном руководителе и зависит от ее вкуса. А уж на вкус и цвет, как известно, товарищей нет.
Однако в департаменте образования города заняли гораздо более жесткую позицию:
«Детям нужно петь песни, соответствующие возрасту. Мы с коллегами, после того, как я послушал песню, поговорили на эту тему. Я считаю, что там есть строчки, которые не уместны для дошкольного возраста. Есть по Аляске момент с вызовом и про гегемона. Песня точно неподходящая для детсада. Я это не поддерживаю. Кроме того, департамент образования рекомендует детским садам внимательней отнестись к репертуару. Воспитание патриотизма должно быть правильно организовано. Много хороших детских песен, так что пусть лучше их поют», — резюмировал в личной беседе с журналистом директор департамента образования Нижневартовска Эдмонд Игошин.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Ирину Безрукову обвинили в профнепригодности Бари Алибасов устроил скандал в эфире программы Андрея Малахова На курорте «Белокуриха-2» открылся музей шоколада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино14
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Секреты кино, которые никто не видит
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?8
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение