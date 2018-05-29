Фестиваль классической музыки пройдёт в Подмосковье 23 июня

Фестиваль классической музыки пройдёт в подмосковном селе Подмоклово 23 июня, сообщает ФАН.

«Бесплатный вход на фестиваль — наша принципиальная позиция. Мы хотим, чтобы у жителей Подмоклова и окружающих сёл и наших гостей из Москвы, Тулы и других городов не было никаких преград для встречи с миром классического искусства», — заявила главный организатор, аспирант Московской консерватории Вера Воронежская.

Запланированы выступления исполнительского состава из профессуры консерватории, Камерного оркестра города Тарусы под управлением Ивана Великанова и других музыкантов.

Ранее m24 сообщало, что в московских парках летом выступят 12 военных оркестров.