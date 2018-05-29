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Фестиваль классической музыки пройдёт в Подмосковье 23 июня
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Фестиваль классической музыки пройдёт в Подмосковье 23 июня 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Фестиваль классической музыки пройдёт в подмосковном селе Подмоклово 23 июня, сообщает ФАН.
«Бесплатный вход на фестиваль — наша принципиальная позиция. Мы хотим, чтобы у жителей Подмоклова и окружающих сёл и наших гостей из Москвы, Тулы и других городов не было никаких преград для встречи с миром классического искусства», — заявила главный организатор, аспирант Московской консерватории Вера Воронежская.
Запланированы выступления исполнительского состава из профессуры консерватории, Камерного оркестра города Тарусы под управлением Ивана Великанова и других музыкантов.
Ранее m24 сообщало, что в московских парках летом выступят 12 военных оркестров.
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