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«Нормальных моделей не нашлось»
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«Нормальных моделей не нашлось» 

Рамблер 1 час назад
Дмитрий Маликов выпустил новый клип на песню «Последний романтик», в котором прямо на улицах Москвы люди бесконечно целуются. Подпись к видео гласит:
«Драгоценные мои верноподписанные! Братья и сестры! Осмелюсь явить на ваш суд и пред ваши ясны взоры песнь свою новую, ютьюбом незатасканную! Именуется сей шедевр — "Последний романтик"! На вашу благосклонность уповаю и ожидаю суждений вдумчивых, но и хула приветствуется! Обещаю — казнить не буду, а приму к сердцу слова ваши!»
И подписчики не замедлили откликнуться. Среди огромного числа «верноподписанных» оказались действительно критически настроенные. Так, одна из девушек под ником doc_haus777 написала, что ей не понравился поцелуй с лысым мужчиной, показанный в клипе. Да и девушка, которую этот мужчина целует, подписчице показалась слишком легкого поведения:
«ЭТО КАК-ТО НЕ АЙС… ну неужели норм моделей не нашлось?»
Далее девушка заключила, что такие актеры портят «сакрал композиции».
Многим не понравились не только актеры, но и сам смысл клипа с его многочисленными поцелуями, которые зрители сочли излишне откровенными:
«Бешеные телки кидаются на первых встречных незнакомых мужиков и начинают их с животной страстью засасывать, как в немецкой порнухе. Ну и где тут романтика? Я не против секса в клипах, ну тогда пусть будут сиськи и попки в бикини, но не такой колхозный разврат. А песня зачетная!﻿»
«Песня классная, а клип не понравился, только конец хороший. Нет в клипе нежности и романтизма, целующиеся пары вызывают какое-то непонятное отвращение». ﻿
«Порнуха какая-то».
Впрочем, многочисленные поклонники Дмитрия Маликова от видео в восторге.
Клип для певца сняла продюсер и режиссер Елена Кипер.
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