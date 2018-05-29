Воспитанники «Радости» сыграли для жителей Коптева на синтезаторе

В концертном зале центра «Радость» в Коптеве дали отчетный концерт воспитанники отдела синтезатора. В администрации учреждения сообщили, что дети, как всегда, порадовали зрителей разнообразной программой.

— Ребята охватили различные жанры и направления старинной, классической и современной музыки, — уточнили там.

На сегодняшний день в отделении синтезатора занимаются более 60 детей и взрослых. Около трети из них приняли участие в мероприятии. Помимо солистов, в концертной программе выступили пять ансамблей, сформированных в этом году. (ео)