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Воспитанники «Радости» сыграли для жителей Коптева на синтезаторе
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Воспитанники «Радости» сыграли для жителей Коптева на синтезаторе 

Управа района Коптево города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В концертном зале центра «Радость» в Коптеве дали отчетный концерт воспитанники отдела синтезатора. В администрации учреждения сообщили, что дети, как всегда, порадовали зрителей разнообразной программой.
— Ребята охватили различные жанры и направления старинной, классической и современной музыки, — уточнили там.
На сегодняшний день в отделении синтезатора занимаются более 60 детей и взрослых. Около трети из них приняли участие в мероприятии. Помимо солистов, в концертной программе выступили пять ансамблей, сформированных в этом году. (ео)
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