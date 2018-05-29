Гребенщикова не признали на собственном концерте

В Санкт-Петербурге сотрудник полиции не узнал лидера группы «Аквариум» во время концерта. Видео неловкой ситуации появилось в городском паблике в соцсети «Вконтакте».

Видео: Rain Beats/vk.com Борис Гребенщиков и его коллектив устроили уличный концерт прямо на Невском проспекте. После выступления музыкант решил поблагодарить зрителей. БГ пожал руку блюстителю порядка. Тот, не поднимая головы от телефона, спросил, что за группа выступала. На невозмутимый ответ: «Аквариум, » — полицейский что-то невнятно промычал, и собеседники разошлись.