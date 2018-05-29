Неподалеку от Куркина выступили духовые оркестры

I Открытый фестиваль духовой музыки «В городском саду играет духовой оркестр» состоялся в парке «Северное Тушино» неподалеку от Куркина в субботу, 26.

Фестиваль организаторы посвятили предстоящему Международному дню защиты детей.

Кроме организатора фестиваля — детской музыкальной школы имени Т. А. Докшицера, в фестивале приняли участие образцовый коллектив «Маэстро» и оркестр детской школы искусств имениИ. Ф. Стравинского.

Напомним, парк «Северное Тушино» располагается по адресу ул. Свободы, д. 56. О предстоящих мероприятиях можно узнать по ссылке: vk.com/tushpark или на сайте www.mosparks.ru (ск)