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Неподалеку от Куркина выступили духовые оркестры
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Неподалеку от Куркина выступили духовые оркестры 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
I Открытый фестиваль духовой музыки «В городском саду играет духовой оркестр» состоялся в парке «Северное Тушино» неподалеку от Куркина в субботу, 26.
Фестиваль организаторы посвятили предстоящему Международному дню защиты детей.
Кроме организатора фестиваля — детской музыкальной школы имени Т. А. Докшицера, в фестивале приняли участие образцовый коллектив «Маэстро» и оркестр детской школы искусств имениИ. Ф. Стравинского.
Напомним, парк «Северное Тушино» располагается по адресу ул. Свободы, д. 56. О предстоящих мероприятиях можно узнать по ссылке: vk.com/tushpark или на сайте www.mosparks.ru  (ск)
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