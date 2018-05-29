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В Хорошево-Мневниках проведут концерт ко Дню защиты детей
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В Хорошево-Мневниках проведут концерт ко Дню защиты детей 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
В районе Хорошево-Мневники 1 июня пройдет праздничный концерт «Музыка счастливого детства», посвященный Дню защиты детей.
— Взрослых и детей ожидает рассказ и презентация об истории праздника, его традициях в разных странах мира и о других семейных праздниках, также участники насладятся инструментальными и вокальными произведениями отечественных и зарубежных композиторов, посвященными светлой поре детства, в исполнении педагогов и учеников Детской музыкальной школы имени В. В. Андреева, — сообщила организатор Татьяна Иванова.
Начало мероприятия в 15.00 по адресу ул. Паршина, д. 33. Вход свободный.
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