В Хорошево-Мневниках проведут концерт ко Дню защиты детей 

В районе Хорошево-Мневники 1 июня пройдет праздничный концерт «Музыка счастливого детства», посвященный Дню защиты детей.
— Взрослых и детей ожидает рассказ и презентация об истории праздника, его традициях в разных странах мира и о других семейных праздниках, также участники насладятся инструментальными и вокальными произведениями отечественных и зарубежных композиторов, посвященными светлой поре детства, в исполнении педагогов и учеников Детской музыкальной школы имени В. В. Андреева, — сообщила организатор Татьяна Иванова.
Начало мероприятия в 15.00 по адресу ул. Паршина, д. 33. Вход свободный.