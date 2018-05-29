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В Белгороде выступят лучшие дирижеры России
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В Белгороде выступят лучшие дирижеры России 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
31 мая в 19:00 в Белгородской государственной филармонии состоится одно из ключевых событий этого сезона — гала-концерт IV проекта «Парад дирижеров» оркестров народных инструментов. Это будет уникальный полижанровый концерт-перформанс соберет 28 дирижеров и 12 солистов от Якутска до Санкт-Петербурга.
Для ценителей музыки «Парад дирижеров» давно перестал быть просто концертной программой, это мероприятие Всероссийского масштаба. Это настоящий гала-парад ведущих представителей жанра.
Предварять гала-концерт будет конференция «Объединения дирижеров профессиональных оркестров народных инструментов». Все мероприятия масштабного музыкального форума приурочены к 130-летию создания первого в России оркестра народных инструментов.
Идейные вдохновители акции и ее бессменные участники — главный дирижер оркестра русских народных инструментов и художественный руководитель Белгородской государственной филармонии, заслуженный работник культуры России Евгений Алешников и заместитель председателя «Союза концертных деятелей России», художественный руководитель и главный дирижёр ОРНИ «Метелица» Игорь Тонин (Санкт-Петербург).
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