В Московском Доме музыки пройдёт концерт в честь Дня защиты детей

Выступление состоится 1 июня в рамках фестиваля «Москва встречает друзей».

Участниками станут известные мастера и начинающие артисты. На сцену, в частности, выйдут группа «Кватро», стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова , лауреаты и участники телепрограмм «Щелкунчик», «Синяя птица», «Голос. Дети», всероссийских и международных конкурсов.

Кроме того, в концерте примет участие Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Ранее m24 сообщало, что фестиваль «Мультимир» будет проходить на ВДНХ в Москве с 30 мая по 3 июня.