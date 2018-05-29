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Детские музыкальные коллективы дали концерт на Соколе
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Детские музыкальные коллективы дали концерт на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Детский камерный концерт состоялся в школе № 1252 имени Сервантеса на Дубосековской. Как сообщил один из сотрудников образовательного учреждения, перед слушателями выступили дуэты «Ты и я», «Браво» и «Aventureros», трио «Микс», представив сольные и хоровые номера. Все дети являются воспитанниками педагога школы Риммы Алиуллиной.
— Помимо растущего профессионализма ребят радует жанровое разнообразие и богатство их репертуара, в который входят песни на самых разных языках мира, — поделился представитель школы. — Эти дети — настоящее украшение всех школьных торжеств и праздников.
Итогом труда преподавателя являются также успешные выступления детей на конкурсах и фестивалях различного уровня. (ео)
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