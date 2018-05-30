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Концерт духовой музыки познакомит с музыкальным проектом Музея Победы
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Концерт духовой музыки познакомит с музыкальным проектом Музея Победы 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Духовой оркестр детской школы искусств имени Святослава Рихтера даст концерт в ходе ХХ фестиваля «Интермузей-2018». Об этом сообщает пресс-служба «Музея Победы».
Более 50 воспитанников школы исполнят марши, вальсы, а также песни военных лет и популярные произведения отечественных и зарубежных композиторов. Дирижер — заслуженный работник культуры Российской Федерации Дмитрий Ермолаев.
Выступление детского оркестра познакомит участников и гостей фестиваля с музыкальным проектом музея — акцией «Фанфары Победы». В рамках этой программы в течение лета у стен Музея Победы состоятся еженедельные выступления духовых коллективов,
Как ожидается, до сентября по субботам и воскресеньям на Поклонной горе различные оркестры будут вживую исполнять музыку военных лет и популярные произведения прошлого. Инициаторами проекта стали Российское духовое общество, РВИО и Музей Победы.
Фото © Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»
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