Украинский Vogue выпустил альбом с лучшими съемками

Журнал Vogue UA в этом году отмечает пятилетие — первый номер вышел в 2013-ом. В честь этого коллектив журнала собал лучшие съемки за весь период и издал их в виде альбома. Его тизер можно посмотреть в сторис инстагарама украинского Vogue.