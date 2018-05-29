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Украинский Vogue выпустил альбом с лучшими съемками
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Украинский Vogue выпустил альбом с лучшими съемками
The Blueprint
1 час назад
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The Blueprint
Журнал Vogue UA в этом году отмечает пятилетие — первый номер вышел в 2013-ом. В честь этого коллектив журнала собал лучшие съемки за весь период и издал их в виде альбома. Его тизер можно посмотреть в сторис инстагарама украинского Vogue.
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