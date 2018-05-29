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Симфонический оркестр Москвы исполнит легендарные рок-хиты в Государственном Кремлевском Дворце
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Симфонический оркестр Москвы исполнит легендарные рок-хиты в Государственном Кремлевском Дворце 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Симфонический оркестр Москвы зарекомендовавший себя не только в России, но и за рубежом, выступит с единственным концертом в Государственном Кремлевском Дворце. «Русская Филармония» 31 мая представит грандиозную программу «Золотые хиты рока».
Источник фото: телеканал «360»
Симфонический оркестр Москвы под руководством шведского дирижера удивит слушателей разнообразием музыкальных произведений. «Забудьте, что вы на концерте — вы на самой отвязной вечеринке!», — заявляет музыкальный руководитель Ульф Ваденбрандт перед каждым выступлением.
«Русская Филармония» представит золотые хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe. В грандиозном мероприятии со световыми эффектами примут участие итальянский певец Симоне Романато, а также рок-короли из Швеции Магнус Баклунд и Йохан Бодинг. Еще никогда выступление симфонического оркестра не было таким динамичным. Легендарные хиты, на которых выросло не одно поколение, удивят новым, поистине завораживающим звучанием.
Источник фото: телеканал «360»
В Московской области начинается большое фестивальное лето. Об этом 29 мая заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. По его словам, жителей ждет масштабная культурная программа, включая спектакли и музыкальные концерты.
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