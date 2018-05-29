Экс-гитаристка Майкла Джексона выступит на фестивале «Мир гитары» в Калуге

МОСКВА, 29 мая. / ТАСС /. Американская гитаристка Дженнифер Баттен, около 20 лет проработавшая с Майклом Джексоном , станет участницей концерта в рамках XXI фестиваля «Мир гитары» в Калуге. Кроме того, во вторник на площадке крупнейшего в Европе форума гитарной музыки прошла премьера концерта-спектакля " Дмитрий Илларионов и друзья. Танцы", который собрал известных российских музыкантов, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Сегодня фестиваль является крупнейшим гитарным фестивалем Европы. В этом году из крупнейших музыкантов мира в нем принимают участие — Дженнифер Баттен, гитаристка Майкла Джексона, которая работала с ним практически 20 лет, все его последние диски, все мировые турне она с ним проводила. В программе — выступления испанского гитариста гитариста фламенко — Хуана Канизареса, премьера концерта с гитарой для симфонического концерта датского гитариста Хенрика Андерсена и первое в России выступление испанского оркестра электрогитар Sinfonity elektric guitar orchestra", — рассказал ТАСС пресс-директор фестиваля Александр Фалалеев.

Среди премьер фестиваля — концерт-спектакль одного из самых ярких на сегодняшний день гитариста России Дмитрия Илларионова. В сотворчестве с другими именитыми музыкантами, включая виолончелиста Бориса Андрианова и альтиста Даниила Гришина, совместно с московским театром «Апарте» артисты представили композицию, танцем и произведениями классиков рассказывающую историю жизни музыканта.

"Это концерт-спектакль, мой совместный проект вместе с театром «Апарте» и моими друзьями-музыкантами — это Борис Андрианов, Даниил Гришин. В основе спектакля — музыка и танцы. Спектакль о музыканте, обо мне, и главная идея — это согласие с самим собой", — рассказал ТАСС Илларионов, выступивший худруком постановки.

"Мир гитары" проходит в Калуге с 1998 года по инициативе музыканта и продюсера Олега Акимова. За более чем 20 лет участниками фестиваля были музыканты из 37 стран мира, на площадках прошло 270 концертов, которые посетили более 100 тыс. зрителей.