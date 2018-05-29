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Гребенщикова не узнали на его собственном концерте
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Гребенщикова не узнали на его собственном концерте 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
После концерта в Санкт-Петербурге лидер группы «Аквариум» пожал руку полицейскому, а тот спросил у него, какая группа сейчас играла.
После концерта группы «Аквариум» под открытым небом в Санкт-Петербурге произошел казус: к бессменному лидеру рок-группы подошел молодой человек в футболке с надписью «полиция».
Гребенщиков пожал ему руку, поблагодарив за поддержание порядка, а тот спросил: «Что за группа была?» Музыкант ровным тоном и без капли удивления ответил: «Аквариум». Короткое видео опубликовано «ВКонтакте».
Сотни людей в Петербурге остановились на площади Островского, где в минувшие выходные выступала группа «Аквариум» в поддержку своего нового альбома «Время N». Некоторые слушатели перегородили проезжую часть, поэтому полицейские подошли и попросили людей не мешать проходу.
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в интервью журналу ПМЭФ заявил, что Россия обладает большим потенциалом, в частности человеческим, но в стране необходимо восстанавливать образование и культуру.
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