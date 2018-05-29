Четыре степени аллюзий. Как Пуша Ти реанимировал хип-хоп за 21 минуту

В пятницу, 25 мая, новый альбом выпустил Пуша Ти, один из самых ярких и недооцененных рэперов современности. Новая работа нью-йоркского рэпера стала смысловым центром того, что происходит с жанром и музыкой в целом прямо сейчас.

Что зашифровано в названии

Пуша Ти откладывал выпуск альбома на протяжении трех лет. Еще в 2015-м артист анонсировал работу под названием King Push, а затем многократно отсрочивал свой релиз. За два дня до выхода музыкант объявил о переименовании своего «долгостроя»: место давно заявленного названия заняла загадочная Daytona. За этим вскрылась целая история.

Изначально Дейтона-Бич — это городок в штате Флорида, где находится культовая для Соединенных Штатов гоночная трасса «Дайтона Спидвей». Овальный автодром получил название в честь города, в котором расположен, а уже в честь трассы назвали самую известную гонку на этом автодроме, суточный марафон «24 часа Дайтоны».

Гонка для сверхбыстрых и ультрадорогих спорткаров проводится во Флориде с шестидесятых годов прошлого века. Почти все это время спонсором заезда выступает часовая мануфактура Rolex. В 1963 году мануфактура запустила коллекцию Daytona. Хронографы создавались для гонщиков и вскоре стали предметом культа для поклонников автоспорта.

Именно эти часы послужили источником вдохновения для Пуши Ти, выпускающего музыку крайне редко. В жанре, где принято регулярно выпускать альбомы, бесплатные микстейпы или хотя бы участвовать в песнях других артистов, трехлетнее молчание — все равно что признание ухода на пенсию. Но только не для Пуши. Рэпер регулярно напоминал слушателям о своем существовании, но не думал торопиться с релизом.

Перед выходом Daytona артист раскрыл суть своего замысла. Daytona — это роскошь времени, роскошь в виде возможности не пытаться выпускать песни постоянно. У Пуши Ти было время для того, чтобы довести свои композиции до высшего качества — и только потом представить результат публике.

Рэп для коллекционеров

Рэперы новой школы приучили публику к непрекращающемуся потоку новой музыки и частым клипам сомнительного качества. 41-летний Пуша Ти играет на противоходе и провозглашает чуть ли не коллекционную ценность своей музыки.

Всего семь треков, общая протяженность альбома — 21 минута. Странное решение в мире, где каждая дополнительная песня сулит артисту лишние прослушивания в стриминге и в конечном итоге прямой финансовый доход.

Подчеркнуто лаконичная Daytona заставляет внимательнее отнестись к каждой строчке и каждому звуку, спродюсированному Канье Уэстом. Яркие и неожиданные метафоры в сочетании с особенной манерой исполнения и большой историей за спиной Пуши встраивают этот альбом в контекст современной культуры, где на одной ступени могут соседствовать «Американские боги», Сикстинская капелла и новое приложение для iPhone. Сплав духовых инструментов, нутряных возгласов «yugh!» и предельно подробных рассказов о буднях драгдилера превращают Daytona в объемное полотно, показывающее место хип-хопа на карте современного искусства США. Место важное и незыблемое.

Пуша Ти прекрасно осознает, на какой скорости сейчас живут люди. И, с одной стороны, потакает быстрому темпу 21-минутной длительностью своего альбома, а с другой — заставляет остановиться и прислушаться к своему неспешному рассказу. Отсылки к последним новостям, истории и даже Пастернаку — все это органично соседствует в музыке Пуши с огнестрельной бравадой, яростью и предельно вещественному описанию наркоторговли.

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