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В Тамбове откроют памятник военному дирижеру Валерию Халилову
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В Тамбове откроют памятник военному дирижеру Валерию Халилову 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТАМБОВ, 31 мая — РИА Новости. Открытие памятника военному дирижеру Валерию Халилову станет главным событием фестиваля духовых оркестров в Тамбове, который пройдет 10-11 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Генерал-лейтенант Валерий Халилов — военный дирижёр, композитор, народный артист России, основатель и музыкальный руководитель Международного фестиваля духовых оркестров имени В. И. Агапкина и И. А. Шатрова, который состоится в Тамбове в седьмой раз. Халилов погиб в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи 25 декабря 2016 года. Вместе с ним погибли 92 человека, в том числе 64 артиста возглавляемого им Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.
"Память об этом выдающемся деятеле культуры увековечат во второй день фестиваля. Монумент разместится на зеленой зоне в районе Пушкинской библиотеки неподалеку от памятника Василию Агапкину и Илье Шатрову", — сказал представитель пресс-службы.
Фестиваль духовых оркестров организован администрацией региона при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства обороны Российской Федерации, областного управления культуры и архивного дела.
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