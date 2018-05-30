В Тамбове появится памятник Валерию Халилову

С 10 по 11 июня в Тамбове пройдет VII Международный фестиваль духовых оркестров имени В. И. Агапкина и И. А. Шатрова, основателем и музыкальным руководителем которого был генерал-лейтенант и композитор Валерий Халилов

В этом году на фестивале выступят лучшие духовые оркестры: Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ , оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, Военный Образцовый оркестр Почетного караула МО РФ, Военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского Краснознамённого округа войск национальной гвардии РФ, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, оркестр духовых инструментов Белгородской филармонии, Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области, Духовой оркестр имени В. И. Агапкина и военные духовые оркестры войсковых частей Тамбова.

Во второй день фестиваля, 11 июня, с 15.00 в городских парках и скверах будут выступать самодеятельные коллективы духовых оркестров. В 16.00 в музейно-выставочном центре откроется выставка «Валерий Халилов: навечно с музыкой в строю». А в 19.00 на площади Музыки начнется большой гала-концерт. Завершится фестиваль духовой музыки праздничным фейерверком.

В этот же день в зеленой зоне в районе Пушкинской библиотеки откроют памятник военному дирижеру, трагически погибшему в авиакатастрофе над Сочи в 2016 году.