Ещё
Бориса Гребенщикова не узнали на его концерте
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Бориса Гребенщикова не узнали на его концерте 

Рамблер 20 минут назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге на днях выступил Борис Гребенщиков со своей группой "Аквариум". Это был необычный концерт — музыканты сыграли бесплатно, выступление происходило прямо на улице.

Публикация от @parshina_uljana

Вокруг собралось очень много народу.
Как только концерт закончился, люди начали расходиться. Лидер коллектива Борис Гребенщиков решил поблагодарить полицейского, который отвечал за обеспечение безопасности на концерте. Но тот не знал артиста и задал резонный вопрос: "А что за группа была?". Гребенщиков ответил: "Аквариум".
Видео с концерта быстро разошлось по Сети.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней6
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем1
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят1
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение