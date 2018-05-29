Бориса Гребенщикова не узнали на его концерте

Публикация от @parshina_uljana 26 Май 2018 в 6:32 PDT В Санкт-Петербурге на днях выступил Борис Гребенщиков со своей группой "Аквариум". Это был необычный концерт — музыканты сыграли бесплатно, выступление происходило прямо на улице.

Вокруг собралось очень много народу.

Как только концерт закончился, люди начали расходиться. Лидер коллектива Борис Гребенщиков решил поблагодарить полицейского, который отвечал за обеспечение безопасности на концерте. Но тот не знал артиста и задал резонный вопрос: "А что за группа была?". Гребенщиков ответил: "Аквариум".