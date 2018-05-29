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Уличный музыкант избил прохожего, пытавшегося сорвать выступление
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Уличный музыкант избил прохожего, пытавшегося сорвать выступление 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В Москве уличный музыкант избил мужчину, пытавшегося помешать выступлению. Видео инцидента появилось в Youtube.
На записи видно, как один из прохожих пытается сорвать выступление музыкантов, что-то выкрикивая в их адрес и показывая неприличные жесты. Затем прохожий подошел к барабанщику группы и тронул его за лицо.
Музыкант не выдержал, вскочил с места и несколько раз ударил мужчину. После того, как прохожий упал, барабанщик продолжил избивать его ногами. Разнимать дерущихся пришлось очевидцам.
После инцидента коллектив продолжил выступление.
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