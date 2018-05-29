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Молодые пианисты покорили публику в Петербурге
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Молодые пианисты покорили публику в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и её главный дирижер Александр Чернушенко продолжают прекрасную традицию совместных выступлений с талантливыми молодыми исполнителями. Недавно с большим успехом прошел концерт молодых пианистов Алексея Шагаева и Наталии Стейт.
Два выдающихся шедевра, два самых популярных фортепианных концерта — Первый концерт Чайковского и Второй концерт Рахманинова — прозвучали в исполнении симфонического оркестра Капеллы и молодых петербургских пианистов, лауреатов международных конкурсов Наталии Стейт и Алексея Шагаева.
В этот вечер старинный зал на набережной Мойки, 20 был переполнен, лишний билетик спрашивали даже на галёрку! Пришло и много молодёжи, что ещё раз доказывает: интерес к классической музыке среди нового поколения возрастает. Во многом этому способствуют и социально-значимые проекты Капеллы, где музыканты с многолетним опытом помогают начинающим исполнителям проявить свой талант на высоком уровне.
Удачно построенная программа еще больше усилила ощущение праздника. Студенты Санкт-Петербургской консерватории, ученики заслуженных мастеров Леонида Зайчика и Галины Сандовской — Алексей Шагаев и Наталия Стейт блистательно исполнили сложнейшие произведения. Дирижировал симфоническим оркестром маэстро Александра Чернушенко, что уде само по себе поднимает концерт на высокий уровень. В финале Алексей Шагаев на «бис» исполнил 12 этюд Шопена. Благодарная публика не скупилась на аплодисменты, цветы и крики «браво».
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