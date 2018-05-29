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Оперная дива представит программу «Классика в джазе» в Москве 25 и 26 июня
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Оперная дива представит программу «Классика в джазе» в Москве 25 и 26 июня 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жителям и гостям Москвы 25 и 26 июня представят уникальную музыкальную программу «Классика в джазе», идея создания которой принадлежит оперной певице Хибле Герзмава, говорится в сообщении организаторов мероприятия.
«В центре Москвы 25 и 26 июня пройдут летние концерты Хиблы Герзмава. Вместе с джазовым трио Якова Окуня она представит зрителям уникальную программу «Классика в джазе». Оперная дива выступит на уютной сцене Конгресс Центра имени Плеханова, расположенной в самом центре столицы (Стремянный переулок, дом 28, строение 2А)», — говорится в сообщении.
Идея создания этой музыкальной программы принадлежит самой певице. Программа будет составлена из выдающихся примеров европейской музыкальной академической традиции, исполненных в стиле джаз. Слушателю представится возможность убедиться в том, насколько, по мнению музыкантов, близки друг другу эти два на первый взгляд непохожих друг на друга стиля — старый европейский академический и «легкомысленный» новый американский.
Сегодня Хибла Герзмава является одной из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она пела в Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в театре Коммунале во Флоренции, в Софийской опере, в Театро дель Лисеу в Барселоне и Палау де лес Артс Рейна София в Валенсии, в петербургском Мариинском театре и в токийском Бунка Кайкан. Хибла Герзмава — разносторонний человек, не боящийся рисковать и обожающий эксперименты. Влюбленная в джаз, Хибла продолжает творческий поиск в этом жанре на одной сцене с такими музыкантами, как Денис Мацуев, Дебора Браун (США), Даниил Крамер, Андрей Иванов, Аркадий Шилклопер, Дмитрий Севастьянов.
«В концертах 25 и 26 июня прозвучат знаменитые арии из опер, песни и романсы европейских и русских композиторов, адаптированные для исполнения джазовым фортепианным трио с голосом. Все аранжировки выполнены известным джазовым музыкантом, пианистом Яковом Окунем», — добавляется в материале.
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