Оперная дива представит программу «Классика в джазе» в Москве 25 и 26 июня

Жителям и гостям Москвы 25 и 26 июня представят уникальную музыкальную программу «Классика в джазе», идея создания которой принадлежит оперной певице Хибле Герзмава , говорится в сообщении организаторов мероприятия.

«В центре Москвы 25 и 26 июня пройдут летние концерты Хиблы Герзмава. Вместе с джазовым трио Якова Окуня она представит зрителям уникальную программу «Классика в джазе». Оперная дива выступит на уютной сцене Конгресс Центра имени Плеханова, расположенной в самом центре столицы (Стремянный переулок, дом 28, строение 2А)», — говорится в сообщении.

Идея создания этой музыкальной программы принадлежит самой певице. Программа будет составлена из выдающихся примеров европейской музыкальной академической традиции, исполненных в стиле джаз. Слушателю представится возможность убедиться в том, насколько, по мнению музыкантов, близки друг другу эти два на первый взгляд непохожих друг на друга стиля — старый европейский академический и «легкомысленный» новый американский.

Андрей Иванов, Сегодня Хибла Герзмава является одной из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она пела в Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в театре Коммунале во Флоренции, в Софийской опере, в Театро дель Лисеу в Барселоне и Палау де лес Артс Рейна София в Валенсии, в петербургском Мариинском театре и в токийском Бунка Кайкан. Хибла Герзмава — разносторонний человек, не боящийся рисковать и обожающий эксперименты. Влюбленная в джаз, Хибла продолжает творческий поиск в этом жанре на одной сцене с такими музыкантами, как Денис Мацуев , Дебора Браун (США), Даниил Крамер Аркадий Шилклопер , Дмитрий Севастьянов.

«В концертах 25 и 26 июня прозвучат знаменитые арии из опер, песни и романсы европейских и русских композиторов, адаптированные для исполнения джазовым фортепианным трио с голосом. Все аранжировки выполнены известным джазовым музыкантом, пианистом Яковом Окунем», — добавляется в материале.