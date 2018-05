Карди Би показала клип «I Like It»

Американская рэперша Карди Би выпустила клип на сингл «I Like It». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=xTlNMmZKwpA Ничего принципиального нового в работе увидеть нельзя, однако, стоит отметить, что работа вышла яркой и качественной. В записи трека приняли участие Bad Bunny и Джея Бальвина. Песня стала пятым синглом в поддержку дебютного студийного альбома исполнительницы «Invasion of Privacy», выход которого состоялся 5 апреля. Диск покорил вершину американского хит-парада. Слушайте Invasion of Privacy — Cardi B на Яндекс. Музыке