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Карди Би показала клип «I Like It»
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Карди Би показала клип «I Like It» 

Аpelzin.ru 28 минут назад
Фото: Wonderzine
Американская рэперша Карди Би выпустила клип на сингл «I Like It». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=xTlNMmZKwpA Ничего принципиального нового в работе увидеть нельзя, однако, стоит отметить, что работа вышла яркой и качественной. В записи трека приняли участие Bad Bunny и Джея Бальвина. Песня стала пятым синглом в поддержку дебютного студийного альбома исполнительницы «Invasion of Privacy», выход которого состоялся 5 апреля. Диск покорил вершину американского хит-парада. Слушайте Invasion of Privacy — Cardi B на Яндекс. Музыке
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