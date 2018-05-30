Глава «Усадьба Jazz» — о программе, новых форматах и отличиях от других фестивалей

Международный фестиваль «Усадьба Jazz» в этом году состоится пятнадцатый раз. С недавних пор фестиваль вышел за границы Москвы и успешно осваивает сцены других городов. Кроме «Усадьбы» глава фестиваля Мария Семушкина проводит «концерты-квартирники», ведет программу на радио и находится в неизменном поиске новых имен на форматных фестивалях за рубежом. Тем не менее, к своему главному детищу у организаторов отношение особенное. О чем Мария и побеседовала с обозревателем портала Москва 24 Алексеем Певчевым.

— За это время вы меняли географию центрального события — переезжали из Архангельского в Царицыно и обратно. Сам фестиваль прошел в нескольких городах. Изменились ли цели, подход и какая-то общая идея со времен первой «Усадьбы»?

Мы прошли серьезный путь от локального и совсем нишевого мероприятия до фестиваля масштаба всей страны. Разумеется, с опытом пришел профессионализм. Но идея «Усадьбы Jazz» осталась прежней с первых лет. Мы всегда стремились создать отдельное творческое пространство, свободное от агрессивного внешнего фона. Мне кажется, это особенно важно сейчас, когда телевизор и многие СМИ откровенно разобщают и озлобляют людей. Мы, наоборот, стараемся их объединить.

Конечно, в первую очередь люди смотрят на лайнап, хотят открыть для себя что-то новое в музыкальном плане. Но «Усадьба Jazz» дает им возможность заинтересоваться такими вещами, о которых они могли даже не задумываться в обычной жизни: экология, йога, медитационные практики. Одними из первых мы стали уделять особое внимание детской программе — я просто заметила, что в Москве крайне мало музыкальных мероприятий, куда можно прийти с детьми. Судя по тому, что на фестиваль ходит уже не первое поколение, наша стратегия себя оправдывает.

Более того, как говорили мне зарубежные коллеги, подобного фестиваля в окружении такой изысканной архитектуры усадьбы нет нигде в мире. Конечно, очень большую роль в создании атмосферы нашего фестиваля играет сама усадьба Архангельское — место, где в царские времена собиралась культурная элита страны от Пушкина до Стравинского. Кроме того, что это очень живописный парк, прекрасные статуи и красивые здания, это место обладает удивительно мощной энергетикой: лично я продолжаю ощущать ее и по прошествии стольких наших фестивалей.

— Джазовых фестивалей в стране не так уж мало. Кроме вас, на этом поле играют Игорь Бутман , в Коктебеле проходит Koktebel Jazz Party, в Пензе есть «Джаз май», в Москве «Джаз в саду »Эрмитаж" . Почему, на ваш взгляд, именно джаз сейчас стал популярной формой — это некий стильный ответ на общую массовую безрадостную поп-картину или вызвано какими-то другими причинами?

Мне не кажется, что джаз сейчас как-то особенно популярен. Более того, учитывая количество талантливых музыкантов и джазовых учебных заведений в нашей стране, фестивалей и клубов все равно недостаточно. По сравнению с другими странами, джазовых фестивалей у нас крайне мало. Главная молодежная музыка сейчас — это однозначно хип-хоп. Но самые прогрессивные и интересные хип-хоп артисты сейчас активно сотрудничают с джазменами и наоборот. Здесь показателен пример Кендрика Ламара, который привлекал для работы таких джазменов, как Роберт Гласпер, Камаси Уошингтон. У нас это тоже потихоньку начинает происходить: например, специальным гостем на концерте группы Brainwork на «Усадьбе Jazz», куда входят известные московские джазовые музыканты Лев Трофимов и Николай Моисеенко, станет популярнейший рэпер Леван Горозия (L’One).

— Вы посещаете много разных фестивалей по всему миру. В чем вы видите разницу и какие находите схожие моменты в структуре выбора артистов и общей организации этих и вашего фестиваля?

Ничего схожего по атмосфере с «Усадьбой Jazz» я за эти годы не увидела. Фестивалей великое множество, и все они крайне разные. Есть гиганты вроде North Sea Jazz, New Orlean’s или Монтрё, куда помимо джазовых музыкантов приезжают звезды поп-музыки мировой величины. Есть небольшие концептуальные фестивали вроде швейцарского Willisau или французского Jazz d’Or, где можно послушать авангард и фри-джаз. По шкале «массовость — элитарность» мы стараемся держаться золотой середины.

Конечно, в отличие от крупных американских и европейских фестивалей, у нас более скромные финансовые возможности. Мы не можем позволить себе пригласить суперзвезд первой лиги. Но зато можем показать весь срез: отличных музыкантов cо всего мира, которые работают и в мейнстриме, и в world music, и в электронном джазе.

— Глядя на джазовые фестивальные лайнапы, складывается впечатление, что джаз в России сейчас присутствует в двух главных плоскостях — традиционного и «компромиссного». Почему, на ваш взгляд, практически все обходят вниманием авангард? Публика к этому не готова?

В Архангельском в этом году выступит саксофонист Донни Маккаслин, широко известный по последнему прижизненному альбому Дэвида Боуи Blackstar, — это, конечно, не авангард в классическом понимании, но тоже очень передовая и интересная музыка.

— Вам не раз приходилось объяснять появление в фестивальном лайнапе имен, имеющих к джазу, скажем так, опосредованное отношение. Ранее это были «Аквариум», Арбенина, участники шоу «Голос». В этом году у вас работают «АукцЫон», SunSay, Manizha. Есть ли, на ваш взгляд, предпосылки к тому, что когда-то фестиваль станет максимально «джазовым» по формату, и публика, приходящая на «Усадьбу», будет целенаправленно «идти на джаз»?

Боюсь, что в ближайшем будущем никто целенаправленно не пойдет «на джаз». Просто потому, что уже сейчас джаз — это метажанр, границ которого просто не существует. Это и афробит, и такие поп-исполнители, как Нора Джонс , и вышеупомянутый Роберт Гласпер, и электронщики вроде Squarepusher. Можно, конечно, пойти по направлению, обратному тому, в котором идет большинство мировых джазовых фестивалей — радеть за «чистоту жанра» и сделать мероприятие, где будут только седовласые заслуженные артисты, мыслящие идиомами джазового мейнстрима или джаз-рока сорокалетней свежести. Но вот не думаю, что это будет кому-то интересно.

Видео: YouTube/M A N I Z H A — Претерпят ли какие-то изменения «околомузыкальные» активности фестиваля?

Весной мы запустили на новой сцене Театра Наций экспериментальный проект «ART Свобода», где сочетаются самые разные жанры и дисциплины. В рамках этого проекта мы приготовили для фестиваля очень насыщенную программу, где нашлось место самым разным творческим экспериментам. Это и театрально-музыкальные представления: например, спектакль «Лес» Дмитрия Мелкина , в котором задействованы студенты Мастерской Дмитрия Брусникина . И танцевальный перформанс для всех желающих Александра Гиршона и проекта Dance Walking Moscow. И ландшафтные работы и стрит-арт в исполнении известных московских художников: 15 стрит-арт художников будут разрисовывать строительный забор, который установили в Архангельском на время реконструкции.

Мы как всегда уделяем особое внимание и детской программе: их ждут игры и развивающие мастер-классы. Напоминаю, кстати, что дети до 10 лет проходят на наш фестиваль бесплатно.

— Какие музыканты из тех, что будут работать на вашем фестивале в этом году, появились у вас благодаря вашим «квартирникам», региональным мероприятиям и поездкам на другие фестивали?

"Квартирнику", кстати, будет посвящена отдельная сцена, которая так и называется — «Квартирник у Семушкиной». Она будет, наверное, самой эклектичной на фестивале: там будет и замечательный бразильский гитарист Жоандер Сантос, и израильский мультиинструменталист Ави Адир, исследователь музыки Востока, объездивший со своими концертами-медитациями полмира. И наши постоянные участники Bubamara Brass Band, которые играют зажигательную балканскую музыку. И русской фолк-фьюжн, и средиземноморская музыка. Да еще множество коллективов, которые можно было услышать на моих квартирниках.

На сцене Jazz Club выступят два коллектива — Jazz Friends и Cotton Air, которых мы отметили на музыкальном конкурсе, который ежегодно проводим на одном из горных курортов в Сочи. Из путешествий я и правда привожу много интересных впечатлений. У меня целый сундук с разными колоритными артистами.

На сцене «Партер» будет играть группа AYWA, которую я открыла в Марокко на фестивале Visa For Music. Но сейчас они уже резиденты Франции, и их поддерживает L’Institut Francais, с которым мы активно работаем.

Видео: YouTube/AYWA Music

На сцене «Аристократ» выступит израильский музыкант и композитор Mark Eliyahu, играющий на древнем музыкальном инструменте кеманча. На одной сцене с ним 2 июня у нас будут еще два ярких имени: мечательный виртуоз балалайки Алексей Архиповский , который в представлении, думаю, не нуждается, и Richard Bona, гениальный камерунский бас-гитарист со своим коллективом, исполняющий латино-американскую музыку. Кроме того, обязательно нужно упомянуть группу легендарного Принса The New Power Generation, которая блистательно исполняет великие песни музыканта: Purple Rain, Cream, Nothing Compares 2 U и другие. Кстати говоря, у самого Принса в этом году тоже был бы юбилей — 7 июня ему исполнилось бы 60 лет. Концерт The New Power Generation на сцене «Партер» закроет первый день нашего фестиваля, а после него будет наш знаменитый салют — наверное, самый магический момент!

— Для кого-то джаз открывается именно на «Усадьбе», и они становятся его постоянными посетителями. Знаете ли вы случаи, когда люди приехавшие на фестиваль, создали какой-то свой проект или их коллектив получил благодаря фестивалю новый виток развития?

Таких случаев за 15 лет было очень много. Самые очевидные: это карьеры таких групп, как Нино Катамадзе & Insight и Therr Maitz. Для обеих из них «Усадьба Jazz» стала в свое время первой крупной площадкой. Десятки коллективов впервые получили широкую аудиторию именно у нас на фестивале. Для большинства исполнителей выступление на «Усадьбе» — это самое знаковое в их карьере. Нигде больше джазовые музыканты не смогут быть услышаны таким количеством людей!

Сейчас мы уделяем очень много внимания и времени тому, чтобы вырастить новое поколение исполнителей, которые в будущем смогут выйти на сцену «Партер» или «Аристократ». Я уже упоминала наш ежегодный музыкальный конкурс — это очень вдохновляющее мероприятие, потому что ты воочию видишь, как много в нашей стране неограненных талантов. Каждый год мы получаем сотни заявок, и находим по 5-10 очень перспективных исполнителей. Многие из победителей этих конкурсов уже выступили на «Усадьбе Jazz» — например, группа Shoo, у которой недавно вышел сингл на лейбле Universal Music.

— Как уже говорилось, «Усадьба» довольно серьезно расширилась: поехала по городам, вы ведете программу на радио. Какие еще формы в перспективе могли бы быть задействованы в популяризации идей фестиваля?

Разумеется, это интернет, куда стремительно уходит и радио, и телевидение. В прошлом году мы проводили онлайн-трансляцию с «Усадьбы» в сети «Одноклассники», которую посмотрели несколько миллионов человек. Сейчас появилась масса видеоблогеров-звезд, каждый после Дудя пробует себя в жанре интервью, но нет ни одного по-настоящему яркого канала на Youtube, который бы рассказывал про то, что творится в мире музыки. Понятно, что эта ниша не сулит столько же просмотров, как рэп-баттлы, но она есть, и рано или поздно будет заполнена.

Мне интересно сотрудничать с разными модными музыкальными объединениями. И, конечно, завоевывать более молодую аудиторию! Например, 2 июня на сцене Jazz Club мы представим талантливых музыкантов нового поколения с очень свежими идеями: это группа Under Influence, которая смешивает хип-хоп, соул, джаз, электронику, объединение JAZZBetween, которое устраивает танцевальные мастер-классы и джемы в разных клубах города, нижегородская группа фанк-соул группа Soul Surfers, пластинки которой выходят в США, и многие другие.

В принципе, в каждом году мы стараемся представить на наших сценах все тренды импровизационной музыки: для этого мы ездим на крупные фестивали по всему миру, отслушиваем множество исполнителей по рекомендациям наших друзей-музыкантов и других экспертов. Но когда я смотрю на программу нашего юбилейного фестиваля, то не без гордости понимаю, что в этот раз мы, кажется, превзошли себя.