— За это время вы меняли географию центрального события — переезжали из Архангельского в Царицыно и обратно. Сам фестиваль прошел в нескольких городах. Изменились ли цели, подход и какая-то общая идея со времен первой «Усадьбы»?

Мы прошли серьезный путь от локального и совсем нишевого мероприятия до фестиваля масштаба всей страны. Разумеется, с опытом пришел профессионализм. Но идея «Усадьбы Jazz» осталась прежней с первых лет. Мы всегда стремились создать отдельное творческое пространство, свободное от агрессивного внешнего фона. Мне кажется, это особенно важно сейчас, когда телевизор и многие СМИ откровенно разобщают и озлобляют людей. Мы, наоборот, стараемся их объединить.

Конечно, в первую очередь люди смотрят на лайнап, хотят открыть для себя что-то новое в музыкальном плане. Но «Усадьба Jazz» дает им возможность заинтересоваться такими вещами, о которых они могли даже не задумываться в обычной жизни: экология, йога, медитационные практики. Одними из первых мы стали уделять особое внимание детской программе — я просто заметила, что в Москве крайне мало музыкальных мероприятий, куда можно прийти с детьми. Судя по тому, что на фестиваль ходит уже не первое поколение, наша стратегия себя оправдывает.

Более того, как говорили мне зарубежные коллеги, подобного фестиваля в окружении такой изысканной архитектуры усадьбы нет нигде в мире. Конечно, очень большую роль в создании атмосферы нашего фестиваля играет сама усадьба Архангельское — место, где в царские времена собиралась культурная элита страны от Пушкина до Стравинского. Кроме того, что это очень живописный парк, прекрасные статуи и красивые здания, это место обладает удивительно мощной энергетикой: лично я продолжаю ощущать ее и по прошествии стольких наших фестивалей.

— Вы посещаете много разных фестивалей по всему миру. В чем вы видите разницу и какие находите схожие моменты в структуре выбора артистов и общей организации этих и вашего фестиваля?

Ничего схожего по атмосфере с «Усадьбой Jazz» я за эти годы не увидела. Фестивалей великое множество, и все они крайне разные. Есть гиганты вроде North Sea Jazz, New Orlean’s или Монтрё, куда помимо джазовых музыкантов приезжают звезды поп-музыки мировой величины. Есть небольшие концептуальные фестивали вроде швейцарского Willisau или французского Jazz d’Or, где можно послушать авангард и фри-джаз. По шкале «массовость — элитарность» мы стараемся держаться золотой середины.

Конечно, в отличие от крупных американских и европейских фестивалей, у нас более скромные финансовые возможности. Мы не можем позволить себе пригласить суперзвезд первой лиги. Но зато можем показать весь срез: отличных музыкантов cо всего мира, которые работают и в мейнстриме, и в world music, и в электронном джазе.

— Глядя на джазовые фестивальные лайнапы, складывается впечатление, что джаз в России сейчас присутствует в двух главных плоскостях — традиционного и «компромиссного». Почему, на ваш взгляд, практически все обходят вниманием авангард? Публика к этому не готова?

— Вам не раз приходилось объяснять появление в фестивальном лайнапе имен, имеющих к джазу, скажем так, опосредованное отношение. Ранее это были «Аквариум», Арбенина, участники шоу «Голос». В этом году у вас работают «АукцЫон», SunSay, Manizha. Есть ли, на ваш взгляд, предпосылки к тому, что когда-то фестиваль станет максимально «джазовым» по формату, и публика, приходящая на «Усадьбу», будет целенаправленно «идти на джаз»?

Видео: YouTube/M A N I Z H A — Претерпят ли какие-то изменения «околомузыкальные» активности фестиваля?

Мы как всегда уделяем особое внимание и детской программе: их ждут игры и развивающие мастер-классы. Напоминаю, кстати, что дети до 10 лет проходят на наш фестиваль бесплатно.

— Какие музыканты из тех, что будут работать на вашем фестивале в этом году, появились у вас благодаря вашим «квартирникам», региональным мероприятиям и поездкам на другие фестивали?

"Квартирнику", кстати, будет посвящена отдельная сцена, которая так и называется — «Квартирник у Семушкиной». Она будет, наверное, самой эклектичной на фестивале: там будет и замечательный бразильский гитарист Жоандер Сантос, и израильский мультиинструменталист Ави Адир, исследователь музыки Востока, объездивший со своими концертами-медитациями полмира. И наши постоянные участники Bubamara Brass Band, которые играют зажигательную балканскую музыку. И русской фолк-фьюжн, и средиземноморская музыка. Да еще множество коллективов, которые можно было услышать на моих квартирниках.

На сцене Jazz Club выступят два коллектива — Jazz Friends и Cotton Air, которых мы отметили на музыкальном конкурсе, который ежегодно проводим на одном из горных курортов в Сочи. Из путешествий я и правда привожу много интересных впечатлений. У меня целый сундук с разными колоритными артистами.

Видео: YouTube/AYWA Music

На сцене «Аристократ» выступит израильский музыкант и композитор Mark Eliyahu, играющий на древнем музыкальном инструменте кеманча. На одной сцене с ним 2 июня у нас будут еще два ярких имени: мечательный виртуоз балалайки Алексей Архиповский , который в представлении, думаю, не нуждается, и Richard Bona, гениальный камерунский бас-гитарист со своим коллективом, исполняющий латино-американскую музыку. Кроме того, обязательно нужно упомянуть группу легендарного Принса The New Power Generation, которая блистательно исполняет великие песни музыканта: Purple Rain, Cream, Nothing Compares 2 U и другие. Кстати говоря, у самого Принса в этом году тоже был бы юбилей — 7 июня ему исполнилось бы 60 лет. Концерт The New Power Generation на сцене «Партер» закроет первый день нашего фестиваля, а после него будет наш знаменитый салют — наверное, самый магический момент!