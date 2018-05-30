На концерте «Петербург Андрея Петрова» представят музыку композитора в новых аранжировках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский /. Праздничный вечер «Петербург Андрея Петрова» пройдет в среду в Большом концертном зале «Октябрьский» при участии звезд российской сцены. Концерт, входящий в программу Дня города, представит музыку композитора в новых аранжировках.

"В четвертый раз проводим мы такой майский концерт, идею которого, как одну из петербургских традиций, поддержал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко . У каждой программы есть свой сюжет. На этот раз это будет музыкальное путешествие по разным временам года, причем многие произведения прозвучат в новых аранжировках", — сказала на пресс-конференции, предшествующей концерту, вице-президент Фона Андрея Петрова , заслуженный деятель искусств России, композитор Ольга Петрова , которой не раз доводилось входить с отцом в творческое соавторство.

В концерте выступит постоянный участник программ «АП» Международный симфонической оркестр «Таврический» под руководством Михаила Голикова . В музыкантскую компанию впервые войдет Jazz Philarmonic Orchestra под управлением Кирилла Бубякина. Джазмены исполнят специально сделанные для этого коллектива переложения песен и инструментальных композиций.

Театр детей «Радуга», с которым был дружен композитор, также примет участие в концерте. Как сказала худрук театра Марина Ланда , «юные по-новому слышат и по-своему исполняют песни Андрея Петрова, с музыкой которого коллектив не расстается вот уже 25 лет». Сами дети захотели впервые исполнить на этом празднике песню «Звезды к кондукторской сумке». Они споют также песни из фильмов «Зайчик» и «Синяя птица» ("Погаснет звезда"), которая стала музыкальным талисманом коллектива.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга, народный артист СССР Андрей Петров (1930-2006) — композитор, внесший вклад во все музыкальные жанры — от оперы и балета до песни и романса, большинство которых написано для фильмов. Фонд Андрея Петрова ежегодно проводил Всероссийский конкурс композиторов его имени, который поочередно проводится в песенном и симфоническом жанрах. Пройдет в конце года и детский исполнительско-композиторский конкурс «Бывает все на свете хорошо», посвященный Андрею Петрову. Концерты его музыки регулярно проходят под открытым небом в сквере Андрея Петрова на Петроградской стороне.