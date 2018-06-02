Deep Purple выступили в Ледовом дворце Петербурга

Рок-группа Deep Purple выступила в пятницу на сцене Ледового дворца в Санкт-Петербурге с концертом, приуроченным к 50-летию коллектива. Британские музыканты исполнили для многотысячной аудитории свои главные хиты за полвека и композиции из нового — 20-го по счету — альбома Infinite.

"Каждый концерт группы — это виртуозное музыкальное исполнение, наполненное импровизациями и неожиданными ходами, нестареющие хиты и уникальное шоу",

— отметили организаторы.

Иэн Гиллан , Роджер Гловер, Иэн Пэйс, Стив Морс и Дон Эйри выступили в Санкт-Петербурге в рамках мирового турне The Long Goodbye Tour. На концерте в Ледовом, вмещающем около 12 тыс. зрителей, прозвучали такие известные композиции, как Highway Star, Strange Kind of Woman, Perfect Strangers, Lazy и Smoke on the Water.

30 мая в рамках российской части тура музыканты представили юбилейное шоу в московском "Олимпийском". После Петербурга они дадут концерты в Латвии, на Украине, в Эстонии, Польше, Чехии, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Швеции, США, Канаде и Японии.

Группа Deep Purple была основана в 1968 году в английском Хартфорде. Записи квинтета разошлись многомиллионными тиражами, а одно время он считался, согласно Книге рекордов Гиннесса, самым громким на планете. Современный состав команды сформировался в 2001 году.

Впервые рокеры выступили в России в 1996 году, в Петербурге — в 1998 году, и позже неоднократно приезжали с концертами.