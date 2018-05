Люкке Ли представила трек «two nights», при участии Aminé 

Шведская музыкальная дива Люкке Ли поделилась треком «two nights». В записи композиции принял участие рэпер Aminé. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=XAaaHCC83VY Песня станет частью треклиста грядущего четвёртого студийного диска певицы «So Sad So Sexy», выход которого состоится 8 июня на лейбле «RCA». В треклист пластинки войдут десять композиций, три из которых — «Deep End», «Hard Rain» и «Utopia» — были выпущены ранее. https://www.youtube.com/watch?v=e4S_9LKUj8A Последний (на данный момент) диск Люкке Ли «I Never Learn» вышел в мае 2014 года и добрался до второй строчки хит-парада Швеции. Слушайте I Never Learn — Lykke Li на Яндекс. Музыке