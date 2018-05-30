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Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой
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Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой 

Дни.ру 5 часов назад
В Сети появилось видео, на котором популярный актер Дмитрий Певцов целуется с певицей Инной Маликовой. Как выяснилось, артисты показали нежные чувства для съемок клипа.
Коллектив "Новые самоцветы" презентовал клип на новую песню "Склеим". Главные роли в ролике исполнили солистка группы Инна Маликова и актер Дмитрий Певцов.
По сюжету персонажи Маликовой и Певцова уже много лет вместе и чувствами друг к другу явно не пылают. Даже сидя за одним столом, мыслями они далеко друг от друга. И лишь вдруг всплывшие воспоминания о пережитом счастье заставляют их задуматься, насколько ценны они друг для друга.
@innamalikova
Инна Маликова так высказалась о проделанной работе: "Никогда не требуйте совершенства. Если кто-то любит вас, будьте благодарны. Это чудо, которое нужно ценить. Именно это мы хотели показать нашим зрителям. Разрушить всегда легче, чем сохранить. И этот выбор зависит от каждого из нас!"
По мнению Дмитрия Певцова, настоящая любовь не кончается. "Она просто трансформируется. Счастливы люди, которые поняли это и пронесли это многогранное чувство любви через всю жизнь", — цитирует популярного актера "Вокруг ТВ".
Видео находится в свободном доступе в интернете. Зрители уже прокомментировали ролик.
"Какой же красивый клип! 😍😍😍 Ребята, поздравляю с премьерой клипа! И песня и клип 👍🏻👍🏻👍🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)﻿&quot;,
"Оп и составчик звездный таки! Круто выглядит — прям как фильм!﻿",
"Очень красивый и нежный клип. 😍🌸🌸🌸 Инна, конечно, просто бомбезная красотка!😻💣💥🔥 С премьерой, ребята!🎉🎉🎉 Спасибо за классную песню!👍👏 За Д. Певцова отдельное спасибо. 😊 Очень приятно увидеть его. 👍﻿", — высказались поклонники.
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