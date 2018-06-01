Владимир Федосеев — в Перми

Сегодня, 1 июня, в Большом зале Пермской краевой филармонии состоится бесплатный концерт фестиваля «Прикамские вечера». Первый концерт состоялся 30 мая в Большом зале филармонии. Восхищенная публика восторженно аплодировала и долго не отпускала Государственный Академический Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского под управлением выдающего музыканта — народного артиста СССР Владимира Федосеева

Пермяки явно соскучились по одному из лучших симфонических коллективов мира, который не был в Перми 9 лет! В первом отделении в исполнении оркестра прозвучал «Вокализ» С. Рахманинова, опубликованный в 1912 году как последняя из его «Четырнадцати песен, опус 34», оркестровую аранжировку которого сделал еще сам композитор. В Концерте для фортепиано с оркестром № 2 С. Рахманинова соло на рояле исполнил заслуженный артист РФ Андрей Писарев , игру которого Пермь тоже не слышала с 2009 года.

Надо отметить, что стиль игры заслуженного артиста России, профессора Московской консерватории, победителя международных конкурсов в Москве, Зальцбурге, Больцано и Претории, обладателя спецприза Итальянского радио и телевидения более всего напоминает стиль игры самого Рахманинова — тот же академизм прославленной российской фортепианной школы, благородство манеры исполнения, глубокий певучий звук, позволяющий раскрыть драматизм произведения.

Во втором отделении ГАБСО представил сюиты из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»: Джульетта-девочка; Ромео и Джульетта; Маски; Гибель Тибальда; Патер Лоренцо; Ромео у могилы Джульетты; Монтекки и Капулетти в редакции самого В. Федосеева.

Особого восхищения заслуживают бисы: Вальс к повести А. С. Пушкина «Метель» Г. Свиридова прозвучал утонченно пианиссимо (очень тихо), а испанский танец из «Лебединого озера», напротив, был исполнен в темпе presto (т.е. быстро, очень скоро) — в балете так не принято…

Кроме пермяков, приобщиться к высокому искусству в прямой трансляции смогли жители 8 территорий Пермского края — Осы, Кунгура, Губахи, поселков Полазны, Звездный и Ильинский, сел Орда и Белоево Кудымкарского района.

На этот концерт, который состоится в Международный день защиты детей, в рамках благотворительной акции приглашены юные музыканты Детских школ искусств Добрянского, Ильинского, Куединского, Кунгурского, Ординского, Уинского, Чернушинского районов и поселка Звездный.

Первоначально концерт 1 июня планировали провести на Соборной площади, но из-за погоды площадку решено было поменять. Однако на Соборной площади и в Органном зале филармонии для всех желающих будет организована онлайн-трансляция концерта.

Вообще, фестиваль Владимира Федосеева «Прикамские вечера» пройдёт в Перми с 30 мая по 4 июня. В заключительный день фестиваль завершится в Пермском театре оперы и балета концертом «Шедевры мировой оперы».