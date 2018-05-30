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На джазовом фестивале в Екатеринбурге споют музыканты из разных племён пустыни Сахара
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На джазовом фестивале в Екатеринбурге споют музыканты из разных племён пустыни Сахара 

e1.ru 16 минут назад
Фото: e1.ru
На фестивале Усадьба Jazz в Екатеринбурге выступит экзотичная и колоритная группа из Марокко Daraa Tribes. В составе коллектива пять человек, все они — представители разных племён и народностей, живущих в пустыне Сахара.
Как рассказали организаторы фестиваля, свой стиль музыки группа Daraa Tribes определяет как Сахара-блюз, а на их творчество повлияли группы Red Hot Chili Peppers и The Beatles. Музыканты встретились в южной части Марокко в городе-оазисе Тагунит, там и создали коллектив.
Кроме того, хедлайнером фестиваля станет группа «АукцЫон», выступят музыканты «Сансары» со специальной программой «Ласточкин Jazz», голландская группа BRUUT!, группа Secret Atelier и другие исполнители.
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