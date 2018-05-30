Оззи Осборн подпишет именную звезду в Москве

Легендарный «король тьмы», «крестный отец хэви-метала» 31 мая приедет в ТРК «Vegas», чтобы встретиться с поклонниками и подписать именную звезду для Аллеи Славы.

Российские фанаты знаменитого музыканта с нетерпением ждут возможности пообщаться и взять автограф у своего кумира. Ведь этот приезд в Россию станет последним в рамках концертной деятельности великого Оззи.

Уже 1 июня состоится грандиозный прощальный концерт в Москве в рамках последнего кругосветного тура Осборна . 3 июня музыкант выступит в Санкт-Петербурге.

А тех, кто желает насладиться обществом кумира не только на концерте, ждут 31 мая в 16:00 на церемонии в честь подписи именной звезды в ТРК «Vegas».