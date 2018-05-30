В Волгограде состоится концерт ансамбля Елисеева

Концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Росгвардии под управлением Виктора Елисеева состоится в Волгограде 6 июня.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, ансамбль в этом году отмечает 45-летие творческой деятельности и к этой дате музыканты приготовили новую программу. На концерте прозвучат патриотические и народные пенсии, кавер-версии и оригинальные аранжировки хорошо известных слушателям композиций.

Напомним, ансамбль уже выступал в Волгограде. В ноябре прошлого года состоялся его концерт, посвященный 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом. Художественный руководитель и главный дирижёр ансамбля генерал-майор внутренней службы Виктор Елисеев тогда пообещал, что в 2018 году музыканты приедут в город-герой в рамках празднования своего юбилея.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ был создан в 1973 году. Он является одним из крупнейших армейских художественных коллективов страны. За время своей творческой деятельности ансамбль дал более 9 000 концертов.

Концерт состоится в волгоградском ЦКЗ 6 июня в 18:30. Вход по пригласительным билетам.