Ещё
В Москве пройдет Большой фестиваль школ искусств
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Москве пройдет Большой фестиваль школ искусств 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
2 июня в столице пройдет фестиваль современных технологий в искусстве, созданный детьми. На его площадке пройдут выставки, мастер-классы, перформансы, световые инсталляции и благотворительная ярмарка.
Большой фестиваль школ искусств состоится уже в четвертый раз. Он объединит свободу творчества, новые технологии и арт-практики. Гости фестиваля увидят работы участников экспериментального проекта правительства Москвы «Арт-лаборатория», смогут поучаствовать в благотворительной ярмарке в пользу фонда помощи хосписам «Вера», поучаствуют в мастер-классах по живописи и игре на музыкальных инструментах.
Также зрители ознакомятся с инклюзивной экспозицией «Твоя лаборатория ощущений», на которой можно будет потрогать одиночество, ощутить аромат заботы и услышать страх. Перед посетителями предстанут световая инсталляция «Магический сад» и серия перформансов о жизненном пути и поиске счастья. Гости смогут поучаствовать в экспериментальном сете с музыкантом Дмитрием Устиновым и современным композитором из Сингапура Джойс Ко, а также пройти прослушивание на обучение в московских школах искусств.
Музыкальная программа фестиваля обещает быть разнообразной. На главной сцене в саду «Эрмитаж» выступят оркестр Big Band, барабанное шоу VasilievGroove, камерный оркестр Градский Холл и хор «Аврора». На малой сцене выступят участники шоу «Голос. Дети», которые познакомят посетителей с джазовыми композициями, а также кроссовер-группа Limoncello с электронными виолончелями, композитор-неоклассик Никола Мельников и другие яркие артисты.
Хедлайнером фестиваля заявлен рэпер Мот, который презентует на сцене сада «Эрмитаж» новый альбом.
Начало Большого фестиваля школ искусств в 12:00, вход свободный.
Страница фестиваля в социальной сети Facebook.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Дядя Вова, мы с тобой». В Нижневартовске родителей возмутило обещание детей «пойти в последний бой» «Понюхать любовь, потрогать одиночество. Детские экспериментальные проекты в саду «Эрмитаж» «Бить или не бить детей?» Такой вопрос предлагают обсудить участникам красноярского форума отцов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой9
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»27
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем14
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят3
Орбакайте оскандалилась с новой песней19
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
00:57
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой
Концерты
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
05:33
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение