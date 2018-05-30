В Москве пройдет Большой фестиваль школ искусств

2 июня в столице пройдет фестиваль современных технологий в искусстве, созданный детьми. На его площадке пройдут выставки, мастер-классы, перформансы, световые инсталляции и благотворительная ярмарка.

Большой фестиваль школ искусств состоится уже в четвертый раз. Он объединит свободу творчества, новые технологии и арт-практики. Гости фестиваля увидят работы участников экспериментального проекта правительства Москвы «Арт-лаборатория», смогут поучаствовать в благотворительной ярмарке в пользу фонда помощи хосписам «Вера», поучаствуют в мастер-классах по живописи и игре на музыкальных инструментах.

Также зрители ознакомятся с инклюзивной экспозицией «Твоя лаборатория ощущений», на которой можно будет потрогать одиночество, ощутить аромат заботы и услышать страх. Перед посетителями предстанут световая инсталляция «Магический сад» и серия перформансов о жизненном пути и поиске счастья. Гости смогут поучаствовать в экспериментальном сете с музыкантом Дмитрием Устиновым и современным композитором из Сингапура Джойс Ко, а также пройти прослушивание на обучение в московских школах искусств.

Музыкальная программа фестиваля обещает быть разнообразной. На главной сцене в саду «Эрмитаж» выступят оркестр Big Band, барабанное шоу VasilievGroove, камерный оркестр Градский Холл и хор «Аврора». На малой сцене выступят участники шоу «Голос. Дети», которые познакомят посетителей с джазовыми композициями, а также кроссовер-группа Limoncello с электронными виолончелями, композитор-неоклассик Никола Мельников и другие яркие артисты.

Хедлайнером фестиваля заявлен рэпер Мот, который презентует на сцене сада «Эрмитаж» новый альбом.

Начало Большого фестиваля школ искусств в 12:00, вход свободный.

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