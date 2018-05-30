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Энрике Иглесиас приезжает в Москву с единственным концертом
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Энрике Иглесиас приезжает в Москву с единственным концертом 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках мирового турне испанец выступит с сольным концертом на сцене «Крокус Сити Холла» уже 1 июня.
Одна из ярчайших и самых продаваемых суперзвезд современной поп-музыки, многократный победитель «Американской музыкальной премии» и «Грэмми», кумир миллионов — с единственным шоу в Москву приезжает Энрике Иглесиас.
Первый альбом исполнителя «Enrique Iglesias», вышедший еще в 1995 году, был распродан тиражом в миллион копий всего за неделю. А общий объем продаж альбомов Иглесиаса превышает 170 миллионов копий. Певцу удалось стать легендой современности и достигнуть невероятных успехов буквально на старте музыкальной карьеры. Его хит «Bailando» вошел в топ-10 самых популярных видео одного из крупнейших видеохостингов, собрав почти два с половиной миллиарда просмотров. Клип 2017 года «Súbeme La Radio», снятый при участии пуэрториканского дуэта Zion y Lennox и кубинского певца Descemer Bueno, взорвал сеть уже в первые часы.
Собрав десятки тысяч поклонников в странах Европы и Северной Америки, выступив перед толпами фанатов в Африке, Азии и Латинской Америке, Энрике Иглесиас, наконец, приезжает в Москву. Этот концерт в России будет единственным.
Обладателю самых престижных музыкальных премий и наград, все концерты которого в Москве сопровождает бешеный успех, всегда есть чем удивить даже самую искушенную публику. Суперхиты, танцевальные ритмы и бархатный голос Энрике зарядят колоссальной порцией позитива и жарких эмоций. Начать свое лето правильно? Начать его на концерте Иглесиаса!
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