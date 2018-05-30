Ещё
На фестивале «Мир Гитары» выступит гитаристка Майкла Джексона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

На фестивале «Мир Гитары» выступит гитаристка Майкла Джексона 

ТАСС 2 часа назад
Калуга, 30 мая 2018 7. 28 мая дал старт XXI международный фестиваль «Мир Гитары», который проходит при поддержке МФГС в Калуге. Один из крупнейших гитарных форумов Европы в течение пяти дней традиционно представит самые разные музыкальные жанры.
В первый день состоятся мировая и российская премьеры двух концертов для гитары с оркестром. Их представят испанец Хуан Мануэль Каньизарес и датчанин Хенрик Андерсен в сопровождении симфонического оркестра «Русская филармония». Специальным гостем открытия фестиваля станет Роман Мирошниченко — центральный день фестиваля 30 мая будет посвящен 25-летию его творческой деятельности. В этом концерте Романа поздравит американская звезда — экс-гитаристка Майкла Джексона Дженнифер Баттен. Также среди участников фестиваля гитарный дуэт Katona Twins из Германии, уникальный гитарный оркестр из Испании Sinfonity Electric Guitar Orchestra, талантливые музыканты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Венгрии и Российской Федерации.
"В очередной раз в фестивале примут участие музыканты из России, США, Европы и стран СНГ, — сообщил в ходе пресс-конференции директор международных проектов «Мира Гитары» Роман Мирошниченко. — Таким образом, мы продемонстрируем, что вопреки всему в мире музыки нет ни границ, ни политики!"
"В этом году наш «Мир гитары» включен в число 200 лучших событий России и удостоен звания «Национальное событие». Единственный из нашего региона!" — поделился художественный руководитель фестиваля Олег Акимов.
Фестиваль «Мир гитары» — уникальное явление в культурной жизни России и один из крупнейших гитарных фестивалей СНГ и Европе.
Официальный сайт «Мира Гитары»: http://guitarworld-kaluga.ru  Приветствие Дженнифер Баттен: http://guitarworld-kaluga.ru/news/dzhennifer-batten-zapisala-videoobraschenie-k-rossiyskim-poklonnikam-i-gostyam-festivalya-mir-gitary
Подробное расписание фестиваля и состав участников: http://guitarworld-kaluga.ru/
ТАСС: последние новости
Первую осетинскую оперу "Коста" в новом прочтении представили во Владикавказе В Большом зале Московской консерватории отметят столетие со дня рождения Бернстайна Экс-гитаристка Майкла Джексона выступит на фестивале "Мир гитары" в Калуге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой15
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»28
Орбакайте оскандалилась с новой песней21
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем15
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
00:57
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой
Концерты
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
05:33
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение