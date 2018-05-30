На фестивале «Мир Гитары» выступит гитаристка Майкла Джексона

Калуга, 30 мая 2018 7. 28 мая дал старт XXI международный фестиваль «Мир Гитары», который проходит при поддержке МФГС в Калуге. Один из крупнейших гитарных форумов Европы в течение пяти дней традиционно представит самые разные музыкальные жанры.

В первый день состоятся мировая и российская премьеры двух концертов для гитары с оркестром. Их представят испанец Хуан Мануэль Каньизарес и датчанин Хенрик Андерсен в сопровождении симфонического оркестра «Русская филармония». Специальным гостем открытия фестиваля станет Роман Мирошниченко — центральный день фестиваля 30 мая будет посвящен 25-летию его творческой деятельности. В этом концерте Романа поздравит американская звезда — экс-гитаристка Майкла Джексона Дженнифер Баттен. Также среди участников фестиваля гитарный дуэт Katona Twins из Германии, уникальный гитарный оркестр из Испании Sinfonity Electric Guitar Orchestra, талантливые музыканты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Венгрии и Российской Федерации.

"В очередной раз в фестивале примут участие музыканты из России, США, Европы и стран СНГ, — сообщил в ходе пресс-конференции директор международных проектов «Мира Гитары» Роман Мирошниченко. — Таким образом, мы продемонстрируем, что вопреки всему в мире музыки нет ни границ, ни политики!"

"В этом году наш «Мир гитары» включен в число 200 лучших событий России и удостоен звания «Национальное событие». Единственный из нашего региона!" — поделился художественный руководитель фестиваля Олег Акимов.

Фестиваль «Мир гитары» — уникальное явление в культурной жизни России и один из крупнейших гитарных фестивалей СНГ и Европе.

Официальный сайт «Мира Гитары»: http://guitarworld-kaluga.ru Приветствие Дженнифер Баттен: http://guitarworld-kaluga.ru/news/dzhennifer-batten-zapisala-videoobraschenie-k-rossiyskim-poklonnikam-i-gostyam-festivalya-mir-gitary

Подробное расписание фестиваля и состав участников: http://guitarworld-kaluga.ru/