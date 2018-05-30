Вечер авторской песни состоится в Черемушках

Сегодня в малом зале центра культуры и искусства «Меридиан» споют любимые песни о детстве. Концерт получил уносящее в чудесную пору детства название «Мой трехколесный велик».

«В концерте по традиции примут участие мэтры жанра, члены творческих союзов, лауреаты российских и международных фестивалей и конкурсов. В программе вечера — песенное творчество, стихи, байки из жизни бардовского братства, а также диалог на тему нынешнего состояния жанра авторской песни. Художественный руководитель клуба и ведущий вечера — Владимир Капгер», — передают организаторы.

Напомним, в клубе авторской песни «Меридиан М» своим творчеством делятся известные барды и поэты, а также начинающие авторы-исполнители. В целом же, территория «Меридиан М» — это свободное творческое пространство, где каждый может насладиться хорошими песнями или исполнить их под гитару в уютном кругу единомышленников. Добавим, что встречи в клубе полностью бесплатные.