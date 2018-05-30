Ещё
Вечер авторской песни состоится в Черемушках
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Вечер авторской песни состоится в Черемушках 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Сегодня в малом зале центра культуры и искусства «Меридиан» споют любимые песни о детстве. Концерт получил уносящее в чудесную пору детства название «Мой трехколесный велик».
«В концерте по традиции примут участие мэтры жанра, члены творческих союзов, лауреаты российских и международных фестивалей и конкурсов. В программе вечера — песенное творчество, стихи, байки из жизни бардовского братства, а также диалог на тему нынешнего состояния жанра авторской песни. Художественный руководитель клуба и ведущий вечера — Владимир Капгер», — передают организаторы.
Напомним, в клубе авторской песни «Меридиан М» своим творчеством делятся известные барды и поэты, а также начинающие авторы-исполнители. В целом же, территория «Меридиан М» — это свободное творческое пространство, где каждый может насладиться хорошими песнями или исполнить их под гитару в уютном кругу единомышленников. Добавим, что встречи в клубе полностью бесплатные.
Управа района Черемушки: последние новости
Стихи Жигулина и Гумилева прозвучат в Черемушках В столичной подземке появились кольца с функцией «Тройки» Персональная выставка Николая Фонарева пройдет в Черемушках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой15
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»28
Орбакайте оскандалилась с новой песней21
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем15
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
00:57
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой
Концерты
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
05:33
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение