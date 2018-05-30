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Аудио: известный новосибирский гитарист начал записывать альбом с музыкантом из Дании
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Аудио: известный новосибирский гитарист начал записывать альбом с музыкантом из Дании 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский гитарист Евгений Каргаполов начал запись альбома с основателем известной в 1980-е годы красноярской рок-группы «Амальгама» Александром Шубом, который сейчас живёт в Дании.
«Пишу альбом с Саней Шубом. Это известный красноярский музыкант, была такая группа «Амальгама». Записали с ним четвёртую вещь. Планируется, что это будет инструментальный альбом из новых композиций», — рассказал корреспонденту НГС Евгений Каргаполов.
По словам Каргаполова, Александр Шуб присылает ему записанные партии барабанов и баса, а он добавляет свою гитару и сводит всё в единую композицию. Закончить работу над новым альбомом группы «Амальгама» Евгений Каргаполов планирует в конце лета.
Справка: Группу «Амальгама» в 1986 году собрал красноярский бас-гитарист Александр Шуб (не путать с московской «Амальгамой», возникшей в 2001 году). В 1987 году группа победила на фестивале «Рок-Периферия». Александра Шуба назвали лучшим бас-гитаристом, а Евгения Ломовцева лучшим вокалистом. В 1988 году в коллектив влился новосибирский гитарист Евгений Каргаполов, и «Амальгама» опять победила на ежегодном рок-фестивале. Позднее в группе менялись гитаристы, вокалисты, а сам Шуб уезжал работать в Москву, а потом — в Данию. В 1998 году «Амальгама» неожиданно появилась в Красноярске во время кампании губернатора Александра Лебедя, после чего распалась окончательно.
Недавно НГС рассказал о том, что Евгений Каргаполов записал альбом с рок-группой ««Консилиум», в которой играют только врачи.
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