На летней веранде на Центральной площади в июне пройдут танцевальные занятия и вечера

В июне, на открытой площадке перед Культурным центром «Зеленоград» будут проходить бесплатные занятия по танцам, а также танцевальные вечера.

Занятия пройдут 1, 8, 15, 22 и 29 июня в 20.00 продолжительностью два часа. Участников обучат хастлу — парному импровизационному танцу, который можно танцевать на любой вечеринке или на улице, под любую музыку, в любом темпе, с произвольным партнером. Его основные элементы взяты из различных танцев — бальных, клубных латиноамериканских, свинга, рок-н-ролла и других. Хастл достаточно простой танец, не требующий предварительной танцевальной подготовки, которому легко и быстро может обучиться любой желающий вне зависимости от возраста. Приходить на занятия необходимо в удобной одежде, в обуви без каблука, на мягкой подошве. Вход свободный (16+).

2, 9, 16, 23 и 30 июня в 20.00 на летней веранде пройдут зук-вечеринки. Зук — современный парный танец, в котором важно, прежде всего, умение чувствовать партнерами друг друга, слышать и растворяться в музыке. За последние пару лет в Зеленограде сформировалось сообщество любителей зук. Его участники активно танцуют зук не только в Москве и Зеленограде, но и ездят на конгрессы и мастер-классы по нашей стране и не только, куда приезжают преподаватели и танцоры со всего мира, чтобы учиться, соревноваться и просто танцевать. Вход свободный (16+).

А 3, 10, 17 и 24 июня в 19.00 на летней веранде перед КЦ «Зеленоград» будут проходить танцевальные вечера. В эти дни летняя веранда станет центром музыки и танцев для людей старшего поколения (55+).

Любители музыки смогут потанцевать, пообщаться и насладиться замечательными мелодиями разных стилей и направлений. В программе: вальсы, фокстроты, танго, кадрили, ретро-хиты, аранжировки современных мелодий и много другой весенней музыки. Вход свободный.