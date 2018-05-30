Ещё
На летней веранде на Центральной площади в июне пройдут танцевальные занятия и вечера
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

На летней веранде на Центральной площади в июне пройдут танцевальные занятия и вечера 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В июне, на открытой площадке перед Культурным центром «Зеленоград» будут проходить бесплатные занятия по танцам, а также танцевальные вечера.
Занятия пройдут 1, 8, 15, 22 и 29 июня в 20.00 продолжительностью два часа. Участников обучат хастлу — парному импровизационному танцу, который можно танцевать на любой вечеринке или на улице, под любую музыку, в любом темпе, с произвольным партнером. Его основные элементы взяты из различных танцев — бальных, клубных латиноамериканских, свинга, рок-н-ролла и других. Хастл достаточно простой танец, не требующий предварительной танцевальной подготовки, которому легко и быстро может обучиться любой желающий вне зависимости от возраста. Приходить на занятия необходимо в удобной одежде, в обуви без каблука, на мягкой подошве. Вход свободный (16+).
2, 9, 16, 23 и 30 июня в 20.00 на летней веранде пройдут зук-вечеринки. Зук — современный парный танец, в котором важно, прежде всего, умение чувствовать партнерами друг друга, слышать и растворяться в музыке. За последние пару лет в Зеленограде сформировалось сообщество любителей зук. Его участники активно танцуют зук не только в Москве и Зеленограде, но и ездят на конгрессы и мастер-классы по нашей стране и не только, куда приезжают преподаватели и танцоры со всего мира, чтобы учиться, соревноваться и просто танцевать. Вход свободный (16+).
А 3, 10, 17 и 24 июня в 19.00 на летней веранде перед КЦ «Зеленоград» будут проходить танцевальные вечера. В эти дни летняя веранда станет центром музыки и танцев для людей старшего поколения (55+).
Любители музыки смогут потанцевать, пообщаться и насладиться замечательными мелодиями разных стилей и направлений. В программе: вальсы, фокстроты, танго, кадрили, ретро-хиты, аранжировки современных мелодий и много другой весенней музыки. Вход свободный.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Александр Князев даст бесплатный концерт в КЦ «Зеленоград» «Ведогонь-театр» представил программу на завершение театрального сезона Зеленоградцев приглашают на большой праздник для семей с детьми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой15
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»28
Орбакайте оскандалилась с новой песней21
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем14
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
00:57
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой
Концерты
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
05:33
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение